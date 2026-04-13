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Honduras: 70% de adolescentes migrantes retornados no estudian y pierden su futuro educativo

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5 de octubre de 2026

AMDC toma cartas en el asunto ante socavón que podría tragar casas en la colonia Kennedy

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5 de octubre de 2026

¿La salud también se toma vacaciones? Médicos del IHSS suspenden el paro y retoman la atención el 12 de octubre

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5 de octubre de 2026

Atravesando las aguas para evitar el aislamiento: El drama de miles de pobladores tras la crecida del Lago de Yojoa

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4 de octubre de 2026

Iglesia Católica: un mensaje sutil pero contundente sobre sembrar corrupción, mentiras y terror en lugar de frutos nobles

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4 de octubre de 2026

Nehemías Cruz: primera cirugía en El Salvador con éxito

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4 de octubre de 2026

Caos en la Arturo Quezada tras lluvias: calles se convierten en ríos de piedras y basura

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4 de octubre de 2026

Los Laureles alcanza el 50.91% de su capacidad; Concepción continúa en nivel crítico este 3 de octubre

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3 de octubre de 2026

Duro golpe a la MS-13: cinco presuntos integrantes arrestados con fusiles y escopetas en El Progreso, Yoro

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3 de octubre de 2026

El mundo en un vistazo

Los acontecimientos internacionales más importantes explicados para entender su impacto más allá de las fronteras.

Rusia abandonó su base de escucha en Cuba sin avisar y Cuba se quedó con la mayor antena del Caribe vacía 20 años después

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12 de noviembre de 2026

La armada española entra en aguas de Gibraltar casi cada semana y el Reino Unido protesta cada vez sin conseguir nada

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11 de noviembre de 2026

Venezuela guarda más de 5 000 misiles antiaéreos portátiles rusos y es el mayor arsenal de ese tipo en toda América

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11 de noviembre de 2026

Los blindados soviéticos de Nicaragua patrullan hoy la frontera con Costa Rica y son los únicos vehículos de combate de toda esa frontera

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11 de noviembre de 2026

La pista secreta que la CIA construyó en Costa Rica para abastecer a la Contra sigue ahí dentro de un parque nacional 40 años después

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11 de noviembre de 2026

España forma en su escuela de Granada a los pilotos de helicóptero de medio continente americano y el acuerdo cumple 20 años

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10 de noviembre de 2026

Israel cortó la venta de armas a Colombia y la fuerza aérea colombiana depende de repuestos israelíes para la mitad de sus cazas

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10 de noviembre de 2026

El único radar militar de largo alcance del Caribe está en República Dominicana y lo paga Estados Unidos

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10 de noviembre de 2026

Nicaragua es el único país de Centroamérica con artillería de cohetes soviética y los lanzacohetes BM-21 siguen en servicio 40 años después

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10 de noviembre de 2026

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