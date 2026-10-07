Argentina le compró a Francia sus cuatro patrulleras más modernas y son los primeros barcos de guerra nuevos de su armada en 40 años

La compra de cuatro patrulleras oceánicas a Francia marca un punto de inflexión para la Armada argentina. Tras décadas de obsolescencia y presupuestos austeros, el país incorpora unidades nuevas que equilibran costo, autonomía y capacidad para un teatro marítimo tan vasto como el Atlántico Sur. No es solo una compra: es un gesto de voluntad política y de recuperación de presencia en el mar.

Un hito para la Armada

Hacía casi cuarenta años que no ingresaban buques de guerra completamente nuevos a la fuerza. La referencia remite a los MEKO de los años ochenta, adquiridos en otro contexto. Hoy, el desafío es distinto: asegurar la soberanía marítima, controlar la pesca ilegal y sostener misiones de búsqueda y rescate de forma eficiente.

Estas patrulleras dan un salto cualitativo en disponibilidad y en sistemas. “Es una capacidad que se usa todos los días, no un lujo de desfile”, se escucha con frecuencia en ámbitos navales.

Qué barcos son

Se trata de OPV oceánicas de diseño moderno, conocidas como clase Bouchard, derivadas de la familia de patrulleros de Naval Group. Miden cerca de 87 metros de eslora, alcanzan unos 20–21 nudos de velocidad y superan las 7.000 millas de autonomía a baja demanda.

El armamento incluye un cañón de 30 mm estabilizado y ametralladoras, suficiente para tareas de patrullaje y disuasión. Cuentan con cubierta de vuelo y hangar para helicópteros livianos, además de botes semirrígidos de intercepción rápida, esenciales para visitas e inspecciones.

Su dotación es reducida y altamente tecnificada, con puente de 360° y sensores integrados. Esa combinación permite vigilar amplias áreas con menor consumo y mayor tiempo en zona.

Misión y empleo diario

Estas naves están pensadas para operar donde la ley debe hacerse visible. Sus perfiles principales incluyen:

Control de la ZEE , lucha contra la pesca no declarada , y verificación de licencias

, lucha contra la pesca no , y verificación de Búsqueda y rescate (SAR) en condiciones meteorológicas exigentes

(SAR) en condiciones meteorológicas Apoyo a campañas científicas y presencia de Estado en áreas australes

y presencia de Estado en áreas Vigilancia de tráfico marítimo y control de contaminación marina

marítimo y control de contaminación Cooperación con fuerzas y agencias civiles en emergencias costeras

“Son barcos para estar en el agua, no en el muelle”, comenta un marino con una mezcla de orgullo y pragmatismo. Ese es, justamente, el propósito.

Un puente industrial con Francia

Las unidades fueron construidas por Naval Group y sus socios, con procesos estandarizados que garantizan mantenibilidad y cadenas de suministro consolidadas. La colaboración incluyó transferencia de procedimientos y entrenamiento de tripulaciones y técnicos.

Al adoptar una plataforma ya probada, Argentina reduce riesgos de desarrollo y agiliza la curva de aprendizaje. Para una fuerza con recursos limitados, esa ecuación es más relevante que el brillo de capacidades exóticas.

Por qué importan ahora

El Atlántico Sur concentra recursos pesqueros de alto valor y rutas de comunicación críticas. Las flotas extranjeras, a veces en los márgenes de la legalidad, ponen a prueba la capacidad de control estatal. Cada hora de patrulla disuade infracciones y salva vidas cuando ocurre un siniestro.

El país necesita “más horas de casco en el mar y menos horas de taller”, como repiten quienes conocen la rutina de alistamiento. Estas OPV ofrecen justamente persistencia: menos consumo, más días en zona y mejor relación costo-beneficio.

Capacidades que suman

Las patrulleras integran sistemas de mando y control que consolidan información de sensores y facilitan decisiones rápidas. Su plataforma es estable y apta para aeronaval, ampliando el alcance con helicópteros y drones de exploración.

No son destructores ni fragatas, pero llenan un vacío crítico. “La pregunta no es qué no tienen, sino cuántas millas más nos permiten vigilar”, sintetiza una voz de la fuerza. En ese terreno, la respuesta es contundente.

De la ceremonia a la rutina

Tras la recepción y la fase de familiarización, la clave es sumar patrullas regulares y medir efectos concretos en interdicciones, inspecciones y cooperación con Prefectura Naval. La base en Mar del Plata y los puertos patagónicos son puntos naturales de despliegue.

La estandarización simplifica repuestos y programación de mantenimientos, una ventaja que se traduce en mayor disponibilidad. Menos tiempo fuera de línea, más mar.

Un cambio de tendencia

La llegada de estas unidades corta la inercia de décadas sin incorporación de casco nuevo. Es un primer paso, no el final del camino. Quedan pendientes la modernización de corbetas, la actualización de medios aeronavales y la planificación de ciclos de reemplazo sostenidos.

Aun así, el mensaje es claro: con estas OPV, la bandera argentina vuelve a tener presencia constante allí donde se define, todos los días, la soberanía. Y eso, en tiempos complejos, es más que una compra: es una política.