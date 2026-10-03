Los Laureles alcanza el 50.91% de su capacidad; Concepción continúa en nivel crítico este 3 de octubre

La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) dio a conocer el informe técnico actualizado que evalúa el estado de los principales embalses que suministran agua potable a la capital de Honduras, con fecha de sábado 3 de octubre de 2026. El reporte señala una ligera mejoría en una de las represas; no obstante, el nivel global de riesgo hídrico para el Distrito Central continúa clasificado como ALTA.

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Según el monitoreo oficial del sistema de represas de Tegucigalpa, la distribución del almacenamiento de agua se presenta de la siguiente forma:

Subsistema Los Laureles: Registra una evolución favorable al alcanzar el 50.91 % de su capacidad total, acumulando un volumen de 5.347 Mm³ y operando con una producción en planta de 420 litros por segundo (l/s) . Su nivel actual lo ubica en un riesgo hídrico medio .

Registra una evolución favorable al alcanzar el de su capacidad total, acumulando un volumen de y operando con una producción en planta de . Su nivel actual lo ubica en un . Subsistema Concepción: Se mantiene en una situación delicada tras registrar apenas un 28.54 % de volumen almacenado (10.332 Mm³). Al ser el mayor embalse de la capital, su bajo nivel mantiene al sistema en un riesgo hídrico alto, generando actualmente 700 l/s.

Vigilancia y llamamiento a la población capitalina

La UMAPS confirmó que continúa con un monitoreo y vigilancia constantes de las cuencas e la infraestructura hídrica para optimizar la distribución del recurso vital en los distintos barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.

Manténgase al tanto con nosotros: Según el seguimiento oficial del sistema de represas de Tegucigalpa, la distribución del almacenamiento de agua se presenta de la siguiente forma:

Vigilancia y llamamiento a la población capitalina

Asimismo, las autoridades insisten en la importancia de usar el agua de manera racional en los hogares, subrayando que la conservación del recurso es fundamental mientras se esperan aportes pluviométricos mayores en las zonas de recarga de los embalses.