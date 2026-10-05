¿La salud también se toma vacaciones? Médicos del IHSS suspenden el paro y retoman la atención el 12 de octubre

La indignación de miles de hondureños se reavivó al conocer que las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) decidieron posponer el reinicio de las atenciones médicas y consultas externas hasta el próximo lunes 12 de octubre, enlazando la pausa en las labores con el feriado de la Semana Morazánica.

A pesar de que el Seguro Social anunció con bombos y platillos el fin de las “asambleas informativas” mantenidas por el gremio médico a nivel nacional, la respuesta para la golpeada clase trabajadora no fue la reanudación inmediata de los servicios de salud, sino el inicio formal de las vacaciones para su personal.

Un mes en el olvido y una semana más de espera

La medida cayó como un balde de agua fría para aquellos cotizantes que cumplen puntualmente con su aportación mes a mes, y para quienes ya llevaban semanas padeciendo la falta de citas, la suspensión de cirugías programadas y la desabastecimiento en la entrega de tratamientos esenciales.

La molestia es aún mayor al comparar la gestión del IHSS con la de otros centros asistenciales del sistema público, como el Hospital San Felipe, donde se confirmó que se mantendrá la atención continua en áreas críticas y consultas oncológicas durante el asueto nacional. Mientras tanto, en el Seguro Social, los pacientes deberán seguir esperando que la salud “regrese de vacaciones” para ser atendidos.