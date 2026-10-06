El primer submarino de América Latina lo construyó Perú en 1879 y lo hundieron a propósito para que el enemigo no lo capturara

En plena euforia e incertidumbre del siglo XIX, un ingeniero peruano se atrevió a pensar lo impensable: combatir desde las profundidades. En 1879, mientras el Pacífico rugía por la Guerra del Pacífico, el Perú construyó un artefacto sorprendente, capaz de sumergirse, avanzar y golpear en silencio. Cuando la derrota parecía inevitable, sus propios defensores tomaron una decisión radical: enviarlo al fondo para que el enemigo jamás lo capturara.

Guerra, bloqueo y urgencia

La contienda contra Chile convirtió a Callao en un puerto de tensión permanente y de bloqueo incesante. El país necesitaba una herramienta asimétrica, algo que cambiara la balanza sin depender de grandes acorazados ni de flotas numerosas. “En el mar, la sorpresa es un arma”, repetían los oficiales mientras barajaban ideas que sonaban a ciencia ficción.

En ese clima de necesidad y de audacia, surgió un proyecto que unía ingenio local, materiales disponibles y una dosis de temeridad poco común.

Federico Blume y un diseño adelantado

El ingeniero Federico Blume y Corbacho, de visión práctica y formación rigurosa, impulsó la construcción del llamado “Toro Submarino”. No era un capricho, sino el resultado de años de experimentos y propuestas que por fin encontraron oído. Su objetivo: perforar el bloqueo con un golpe sorpresivo, aprovechando la noche, las corrientes y la oscuridad.

La nave tenía casco metálico, compartimentos de lastre y sistemas de aire comprimido para sostener a la tripulación durante inmersiones de corta duración. La propulsión era esencialmente mecánica, con fuerza humana aplicada a un eje que movía la hélice. El ataque se haría con un torpedo de pértiga, una carga explosiva que se acercaba al casco enemigo y se detonaba a distancia.

Cómo se usaba un arma así

Bajo la lógica de la época, el submarino funcionaba como un sabueso silencioso. Se aproximaba con cautela, emergía lo justo para orientarse y volvía a sumergirse antes del empujón final. Era un combate de paciencia y de nervios de acero.

Propulsión: fuerza humana y asistencia de mecanismos simples.

simples. Tripulación: un puñado de marineros entrenados para maniobras precisas.

entrenados para maniobras precisas. Armamento: torpedo de pértiga con ignición eléctrica.

eléctrica. Velocidad: pocos nudos, pero suficiente para una emboscada .

. Autonomía: varias horas, condicionadas por aire y fatiga.

Pruebas y noches de acecho

El aparato fue probado en la bahía de Callao con resultados alentadores: inmersiones controladas, recorridos discretos y regreso a puerto sin incidentes mayores. “Si podemos llegar, podemos golpear”, se decía en voz baja. Las patrullas chilenas notaron movimientos extraños, rumores de una “sombra” sumergida que merodeaba al amparo de la marea.

Varias salidas se prepararon al detalle, con horarios nocturnos, rumbos calculados y señas luminosas convenidas. El plan era acercarse a un blindado, hincar el torpedo y desaparecer en la negrura. Más de una vez el mar jugó en contra: corrientes traicioneras, visibilidad nula y esa incertidumbre que solo un casco cerrado y claustrofóbico puede amplificar. “La paciencia salva vidas”, murmuraban, mientras posponían el golpe por una condición adversa.

Hundido por mano propia

Cuando la suerte estratégica del Perú se quebró y el asedio sobre Lima se volvió insostenible, la prioridad cambió: negar al enemigo cada activo útil. El 16 y 17 de enero de 1881, con el puerto en retirada y los cañones ya sin respiro, la tripulación recibió la orden más dura: hundir la nave. No había gloria en dejar un invento revolucionario como trofeo.

Bajo la penumbra de la emergencia, abrieron válvulas, aseguraron compartimentos y dejaron que el agua hiciera lo suyo. “Mejor en el fondo que en manos ajenas”, se escucha en los relatos de quienes vivieron aquellas horas. El submarino desapareció donde había nacido su leyenda: en el mismo mar que pretendía usar como escudo.

Eco técnico y memoria larga

Con el tiempo, el “Toro Submarino” pasó de secreto militar a pieza de memoria nacional. Algunos buceos y campañas de búsqueda hablaron de restos, de perfiles en el fondo, de tornillos y planchas que podrían pertenecer a aquella máquina. La discusión histórica ha comparado proyectos previos de la región y ha subrayado el valor de un artefacto que, más allá de la polémica, demostró viabilidad operativa en un contexto hostil.

Lo indiscutible es la lección de ingenio y de coraje: un país cercado que apuesta por una solución de nicho, capaz de proyectar miedo con su sola posibilidad. “La innovación es el arma del que no puede darse por vencido”, reza una frase que bien pudo surgir de aquellos talleres.

Hoy, su historia inspira a ingenieros, a marinos y a curiosos de la tecnología naval. Habla de mentes que, sin presupuestos abultados ni fábricas infinitas, construyeron un instrumento de disuasión pionero. Y recuerda que, a veces, el acto más valiente no es atacar, sino hundir lo propio para que el enemigo no aprenda sus secretos. En ese gesto hay táctica, hay orgullo y hay una visión clara: la del mar como campo de batalla invisible, donde el silencio pesa más que el ruido.