Colombia fue el único país de América Latina que mandó soldados a la guerra de Corea y perdió más de 100 hombres allí

En medio de la Guerra Fría, cuando el planeta se reordenaba con prisa y sospecha, un país andino tomó una decisión inesperada: enviar tropas a un conflicto lejano en la península coreana. Aquella apuesta diplomática y militar, sellada bajo bandera de la ONU, dejó una huella indeleble en la memoria nacional y una estela de sacrificios que aún resuena. “La guerra olvidada”, como muchos llaman al conflicto, no lo fue para los soldados que cruzaron el Pacífico ni para las familias que contaron sus ausencias en plural y en silencio.

El tablero de 1950

El estallido de la guerra en Corea sorprendió a una región latinoamericana dividida entre prudencia y simpatías ideológicas, pero solo un país decidió asumir un compromiso de combate. La apuesta estuvo guiada por una doble brújula: el respaldo al sistema de seguridad colectiva y la necesidad de afianzar la relación estratégica con Estados Unidos en plena escalada bipolar.

En Bogotá, los debates fueron intensos, pero prevaleció la idea de que la joven república debía mostrar determinación. “No queríamos ser meros espectadores”, resumirían después quienes defendieron la participación, convencidos de que la reputación internacional también se construye en momentos de riesgo.

El Batallón Colombia y la Fuerza Naval

El envío se materializó con un batallón de infantería profesional y una unidad de la Armada integradas a las fuerzas de la ONU. Aquellos hombres se entrenaron a contrarreloj, aprendieron protocolos nuevos y compartieron doctrinas con ejércitos de culturas distintas.

El contingente adquirió fama de disciplinado y resistente. En tierras heladas y montañosas, donde la logística lo es todo, la coordinación entre infantería, artillería y apoyo naval resultó crucial. Los uniformes tropicales dieron paso a parkas y botas con clavos, y el idioma se volvió una herramienta táctica tanto como el fusil y la brújula.

En el frente: barro, nieve y colinas

El bautismo de fuego llegó en un terreno implacable, hecho de colinas numeradas y trincheras que cambiaban de manos con una terquedad dolorosa. Los relatos hablan de noches de bengalas, ráfagas densas y avances cautelosos bajo morteros que parecían caer sin pausa.

“La nieve y el barro no perdonan”, se repetía en posiciones donde un error costaba vidas y una orden correcta salvaba un pelotón entero. Allí, el contingente asumió tareas de reconocimiento, defensa de sectores sensibles y contraataques que quedaron grabados en partes de guerra y en cartas arrugadas por el frío.

Las pérdidas fueron reales y acumulativas. Entre caídos en combate, heridos y desaparecidos, el precio superó con creces la retórica de los despachos. El país pagó con más de un centenar de vidas el compromiso asumido tan lejos de su geografía.

Por qué se fue: cálculo, principios y oportunidad

Más allá del heroísmo de la tropa, la decisión respondió a una mezcla de convicción política y cálculo estratégico. Varias razones se entrelazaron:

Afirmar el respaldo al sistema de seguridad colectiva de la ONU y enviar una señal de coherencia diplomática .

colectiva de la ONU y enviar una señal de coherencia . Fortalecer la alianza con Estados Unidos , clave para asistencia militar, comercio y desarrollo .

, clave para asistencia militar, comercio y . Profesionalizar las Fuerzas Armadas con entrenamiento, doctrina moderna y equipamiento estándar .

Armadas con entrenamiento, doctrina moderna y equipamiento . Ganar visibilidad internacional en un momento en que las regiones periféricas luchaban por ser tomadas en cuenta.

“En la guerra, el terreno no se hereda: se gana”, se decía en los mapas de campaña. Y en la política exterior, la credibilidad se edifica con actos que trascienden los discursos.

Lo que quedó después

El retorno del contingente no cerró la historia: abrió otra. La experiencia operativa se tradujo en nuevas tácticas, mejor logística y un salto profesional que marcó a generaciones de oficiales y suboficiales. La aviación de enlace, las comunicaciones codificadas y la coordinación interarmas se convirtieron en lecciones permanentes.

En lo simbólico, la participación plantó una memoria compleja: orgullo por la valentía, dolor por las ausencias y preguntas sobre la distancia entre el frente y la política. “La guerra es cercana cuando lleva tu nombre en el casco”, escribió un soldado en su cuaderno, consciente de que el eco del combate no se apaga con el último disparo.

Cada aniversario trae ceremonias sobrias, banderas a media asta y narraciones que buscan traducir a palabras lo que en el frente fue puro instinto. Familias, veteranos y ciudadanos han insistido en que el reconocimiento no sea un acto protocolario, sino un puente hacia una comprensión más plena de la responsabilidad colectiva.

Ecos que no se extinguen

Hoy, el episodio se recuerda como un momento de definición, cuando una nación pequeña en población, pero grande en carácter, se midió en un teatro de operaciones mundial. Lejos de los eslóganes, permanece la certeza de que el coraje tiene rostro, la diplomacia tiene coste y la historia, tarde o temprano, pide su resumen.

“Fuimos, combatimos, aprendimos”, podría leerse en una placa sobria a la entrada de un museo militar. No se trata de glorificar la guerra, sino de reconocer que, en un invierno muy lejano, un puñado de compatriotas sostuvo su puesto en nombre de una promesa colectiva. Y que, al hacerlo, dejaron un legado que aún interpela a la política, a los cuarteles y a la memoria de todos.