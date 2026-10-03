Duro golpe a la MS-13: cinco presuntos integrantes arrestados con fusiles y escopetas en El Progreso, Yoro

Cinco individuos, identificados provisionalmente como posibles integrantes de la banda MS-13, fueron aprehendidos en dos allanamientos en flagrancia realizados en la aldea La Fragua, en el municipio de El Progreso, Yoro.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), bajo la coordinación técnico-jurídica de la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (UFOE), con el respaldo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Las personas detenidas fueron identificadas como Edgar Galeas Murillo, Octavio Santos, Amílcar Marel Villafranca Urvina, Dany Joel Velásquez Martínez y José Emanuel Ramírez Flores.

Durante las intervenciones, las autoridades informaron la incautación de ocho armas de fuego tipo fusil, calibre 5.56, además de dos escopetas calibre 12. También se aseguró un chaleco antibalas con placas balísticas, varias municiones de diferentes calibres y dos teléfonos celulares.

Los cinco sospechosos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán proseguir con el proceso legal para establecer su responsabilidad. El armamento y el resto de indicios decomisados serán sometidos a las investigaciones correspondientes como parte de las diligencias del caso.