Bolivia fue la última fuerza aérea del mundo en retirar un avión a reacción diseñado en los años 40 y lo hizo en 2017

En un mundo obsesionado con lo nuevo, un reactor de posguerra logró resistir. Durante décadas, su silueta plateada surcó cielos andinos, desafiando pronósticos, presupuestos y expectativas técnicas. Cuando finalmente dejó de volar en 2017, no solo terminó una carrera longeva: se cerró una era completa de la aviación militar a reacción.

Un símbolo de longevidad tecnológica

En el corazón de esta historia hay un entrenador estadounidense de fines de los años cuarenta, adaptado con paciencia y oficio a realidades latinoamericanas. Su diseño sobrio, su mantenimiento relativamente asequible y su docilidad en cabina lo convirtieron en un clásico inesperado.

“Era un avión que te enseñaba a volar de verdad”, recuerdan veteranos con una mezcla de respeto y nostalgia. Para generaciones de pilotos, sentarse en esa cabina era un rito de pasaje, un encuentro con la aerodinámica sin filtros ni ayudas digitales.

El viejo entrenador que se hizo imprescindible

Nacido como plataforma de formación, el modelo evolucionó en variantes con capacidad de ataque ligero. En manos bolivianas, cumplió roles polivalentes: adiestramiento avanzado, patrullas de disuasión y misiones de presencia en regiones donde la topografía y la meteorología ponen a prueba a cualquier máquina.

“Era simple, pero nunca sencillo”, apunta un instructor, subrayando que el aparato exigía técnica fina y planificación rigurosa. Ese equilibrio entre rendimiento suficiente y demandas operativas razonables explica su sorprendente longevidad.

Geografía, presupuesto y astucia logística

La altitud de aeródromos andinos, las pistas austere y los recursos limitados imponen un tipo de ingenio particular. Bolivia supo estirar horas de vuelo gracias a talleres meticulosos, canibalización de piezas y acuerdos discretos para sostener la cadena de suministro.

Lejos de las vitrinas del armamento de última generación, esa gestión pragmática convirtió a un reactor de la Guerra Fría en una herramienta vigente. Cada motor revisado, cada panel remachado, cada ajuste de instrumentos era una victoria de la mecánica aplicada sobre el paso del tiempo.

El adiós de 2017

La ceremonia final tuvo algo de desfile y algo de susurro. El rugido del turborreactor sonó por última vez, y muchos aplaudieron con una emoción que era parte alivio, parte orgullo. “Nos dio más de lo que le pedimos”, se escuchó en la línea de vuelo, donde técnicos y pilotos compartieron miradas cómplices.

Ese año, Bolivia se despidió del último reactor militar en el mundo aún en servicio con un diseño concebido en los cuarenta. No fue un final abrupto, sino la conclusión de un ciclo operado con respeto y sentido de oportunidad.

Lo que revelan siete décadas de servicio

La prolongación de su vida útil habla de un ecosistema operativo donde la capacidad no se mide solo por tecnología, sino por doctrina, terreno y formación humana. También sugiere que la superioridad aérea en ciertos contextos no se basa en el “más nuevo”, sino en lo “suficientemente bueno” sostenido por una logística coherente.

De esa experiencia emergen lecciones claras:

Priorizar plataformas de mantenimiento asequible y entrenamiento robusto antes que adquisiciones de prestigio.

y entrenamiento robusto antes que adquisiciones de prestigio. Adaptar la doctrina a la geografía , no al revés.

, no al revés. Fortalecer la cultura de taller, el stock de repuestos y la transferencia de conocimiento entre generaciones.

Memoria metálica y herencia humana

Más allá de los manuales, quedó un acervo de historias. Pilotos que hicieron su primer vuelo supersónico de sensaciones, no de velocidad; mecánicos que podían diagnosticar vibraciones con el simple toque de una mano; jefes de escuadrón que mezclaron disciplina con cariño por un avión exigente y leal.

“Si lo tratabas con respeto, te llevaba lejos”, confiesa otro veterano, recordando despegues en altitud y aterrizajes con vientos caprichosos en bases andinas. La máquina, finalmente, fue un espejo de su gente: modesta en pretensiones, contundente en resultados.

El relevo y el futuro cercano

Tras su retiro, el camino se abrió a entrenadores más modernos, a turbopropulsores versátiles y a sistemas de misión acordes con un siglo que exige interoperabilidad, sensores ágiles y costos sostenibles. El desafío no es solo adquirir, sino integrar y mantener con inteligencia.

En esa transición, permanece una enseñanza: la tecnología brilla, pero el vector decisivo sigue siendo el factor humano. El avión que se fue en 2017 deja un estándar silencioso de eficiencia, resiliencia y humildad operativa que sigue marcando rumbo.

Porque, a veces, el verdadero progreso consiste en saber cuándo cerrar un capítulo, y hacerlo con la serenidad de quien honra lo aprendido para volar, con criterio, hacia lo que viene.