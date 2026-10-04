Caos en la Arturo Quezada tras lluvias: calles se convierten en ríos de piedras y basura

4 de octubre de 2026

Una semana de lluvias continuas en la capital, sumada a las tormentas intensas registradas ese día, terminó por colapsar las vías principales de la colonia Arturo Quezada, dejando las calles cubiertas de agua, sedimentos y considerables montones de basura.

La fuerte corriente de agua transformó las calles en verdaderos ríos, arrastrando tierra, piedras y desechos que desbordaron las cunetas y dificultaron de forma considerable la circulación de vehículos y motos.

Vecinos exigen la intervención de las autoridades

Los habitantes de la zona expresaron su malestar ante la falta de mantenimiento del drenaje pluvial, señalando que este problema se repite cada vez que se presentan precipitaciones fuertes.

“Llevamos más de una semana de lluvias fuertes. Esto parece un río y deja un puñado de piedras en la calle principal. Pedimos a las autoridades que vengan a arreglar las calles porque ya no hay pasada para los carros”, manifestó una vecina afectada.

Aunque las corrientes no lograron ingresar al interior de los comercios locales, la acumulación de agua y los escombros mantienen varios tramos de la zona semiincomunicados, por lo que los pobladores solicitan la presencia urgente de cuadrillas de limpieza y de obras públicas para habilitar el paso y evitar mayores daños.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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