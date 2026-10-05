AMDC toma cartas en el asunto ante socavón que podría tragar casas en la colonia Kennedy

Un socavón que mantiene en alerta a los vecinos de los bloques 27 y 28 de la colonia Kennedy dio inicio a su intervención por parte de la Alcaldía Municipal. El hundimiento, detectado hace dos semanas, podría ampliarse y poner en peligro las viviendas de la zona.

Los operarios se encuentran trabajando en ensanchar las cunetas para impedir nuevas filtraciones. Hasta el momento no se detectaron tuberías dañadas de aguas lluvias, aguas negras ni agua potable. Los vecinos también aplicaron mortero en las zonas más afectadas para resguardar sus casas, si bien se trata de una solución provisional.

La inquietud persiste porque una porción del terreno permanece hueca y el paso por el área provoca desplazamientos. La Alcaldía evalúa reforzar con concreto las zonas debilitadas mientras avanzan las excavaciones para identificar qué originó el socavón y evitar que el terreno siga cediendo.