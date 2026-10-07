Argentina compró a Francia cinco cazas navales usados en 2019 y nunca han volado porque un país se niega a venderle los asientos eyectables

En una base naval del sur bonaerense, cinco cazas embarcados lucen impecables y silenciosos. Llegaron como una promesa de modernización y hoy son símbolo de un bloqueo. El problema no es el combustible ni la falta de pilotos: es un conjunto de asientos que, sin sus cargas pirotécnicas, convierten a los aviones en piezas estáticas. “Sin asientos eyectables, no hay vuelos”, repiten técnicos con una mezcla de frustración y resignación.

Un rompecabezas técnico y político

Detrás del inmovilismo hay una cadena de proveedores y vetos cruzados. Los sistemas de eyección son de fabricación británica, y su suministro está atrapado en un embargo persistente ligado a la disputa por las islas Malvinas. La aeronave puede estar lista, su motor encendido, su radar alineado; pero si el asiento no tiene los cartuchos habilitados, despegar es impensable.

“Es una paradoja: tenemos alas, pero no paracaídas”, ironiza un oficial que conoce de cerca la saga. La seguridad es innegociable y no admite atajos de laboratorio ni improvisaciones de taller.

Cronología y números

Los cinco aparatos, de origen francés y vida operativa en portaaviones, fueron adquiridos a fines de la década pasada junto con repuestos y simuladores. En 2019 arribaron a la Base Aeronaval Comandante Espora con la expectativa de reactivar capacidades antibuque y de ataque marítimo. El paquete, valorado en varios millones de euros, incluía soporte logístico y componentes para su puesta en servicio.

Luego llegó la burocracia, el laberinto de licencias de exportación y la negativa a despachar piezas críticas. La pandemia añadió demoras, pero el cuello de botella siempre fue el mismo: sin autorización para los asientos, no hay margen para la operación.

Por qué no se puede “improvisar” el asiento

Un asiento eyectable es un sistema integral, con pirotecnia certificada, cargas secuenciales y tolerancias de seguridad milimétricas. Cambiar un resorte o un cartucho por un equivalente “comercial” no es opción: rompería la certificación y pondría en riesgo vidas. Reemplazar el conjunto por otro modelo no compatible exigiría rediseño de cabina, nuevos ensayos y un proceso de homologación costoso y largo.

Como resume un técnico de mantenimiento: “En eyección, el margen de error es cero y el reloj corre en milisegundos”.

Las gestiones entre Buenos Aires y París

Francia ha mostrado comprensión y disposición a facilitar soluciones, pero choca con la titularidad de patentes y la jurisdicción del proveedor original. Argentina exploró la vía de terceros países, la compra de stocks antiguos y la eventual sustitución por piezas de origen alternativo. Todo tropieza, tarde o temprano, con el muro de la certificación y las cadenas de suministro globalizadas.

“En la aviación naval, lo que parece simple casi nunca lo es”, admiten voces del sector industrial con prudente realismo.

Costos hundidos y oportunidad perdida

Mientras tanto, los aviones acumulan horas de hangar y ciclos de mantenimiento sin despegar. Se consumen recursos en preservación corrosiva y chequeos periódicos de aviónica que envejece sin sumar experiencia operativa. La Aviación Naval pierde una herramienta de disuasión y entrenamiento que, sobre el papel, ofrecía alcance marítimo y compatibilidad con perfiles de misión estratégicos.

Cada mes inmóvil erosiona la relación costo-beneficio y golpea la moral de escuadrones listos para volar, que ven la pista como una línea prohibida.

Lo que está sobre la mesa

Para salir del atolladero, se barajan escenarios con distinto costo político, técnico y financiero. Las opciones que más se mencionan incluyen:

Gestionar una licencia específica para los cartuchos; recertificar asientos con proveedor alternativo; reconvertir la flota a un sistema distinto con modificación de cabina; o desprogramar los aparatos y reasignar recursos a otra plataforma.

Ninguna salida es indolora, y todas requieren tiempo y decisión política.

Un horizonte que se mueve

El tablero mayor de la defensa argentina también cambió. La Fuerza Aérea avanzó con la compra de cazas occidentales que reconfiguran la prioridad presupuestaria y la curva de entrenamiento. Para la Aviación Naval, la cuestión es si insistir en una plataforma embarcable de segunda mano, superar el nudo de los asientos, o redirigir su vector de modernización hacia capacidades más asimétricas y sostenibles.

“Hay que balancear ambición con viabilidad logística”, repiten analistas al mirar un ciclo de vida que ya corre hacia su último tercio.

Lecciones de una inmovilidad elocuente

El caso exhibe la vulnerabilidad de depender de un único suministrador en componentes críticos. También subraya la importancia de pactar, antes de firmar, garantías de soporte que contemplen vetos y embargos previsibles. La integración global trae eficiencias, pero convierte un cartucho en un veto que inmoviliza toda una flota.

En la pista, el metal sigue brillando, testigo de una geopolítica que se impone sobre la ingeniería. Y en los hangares resuena una frase que nadie quiere volver a escuchar: “Sin asiento, no hay avión”.