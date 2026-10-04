Nehemías Cruz: primera cirugía en El Salvador con éxito

La primera intervención quirúrgica practicada al pequeño Nehemías Cruz, niño hondureño que continúa recibiendo atención médica en El Salvador, resultó satisfactoria, infundiendo a sus familiares una mezcla de esperanza y alegría.

La noticia fue recibida con un profundo agradecimiento por parte de la familia, que ha estado acompañando al menor a lo largo de este proceso médico y sigue atenta a su evolución tras la intervención.

En este momento, Nehemías continúa progresando en su recuperación y deberá permanecer bajo supervisión médica. Sus seres queridos conservan la esperanza de que este resultado favorable marque un paso significativo en su camino hacia la mejoría.

El menor, originario de Santa Bárbara, padece una cardiopatía cardiopulmonar severa combinada con dextrocardia, una condición en la que el corazón se encuentra ubicado en el lado derecho del tórax.