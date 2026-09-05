Vladímir Putin anuncia un cese temporal de ataques contra Kiev por tres días

El jefe del Kremlin, Vladímir Putin, dispone la suspensión temporal de los ataques contra Kiev, la capital de Ucrania, por un lapso inicial de tres días.

Lo esencial que debes saber: Suspensión de hostilidades de inmediato

No sería la primera vez que sucede

Detención inmediata de las hostilidades

La decisión entró en vigor este sábado 5 de septiembre en la línea de contacto, marcando una pausa progresiva y significativa en el desarrollo de las operaciones militares en la zona.

Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, la decisión de alto el fuego responde directamente a los acuerdos de seguridad y logística adoptados ante la llegada de los enviados especiales de la administración estadounidense a la capital de Ucrania. Las delegaciones de Washington buscan entablar conversaciones clave para abordar la situación en la región.

Entre los enviados estadounidenses figuran los dirigentes Steve Witkoff y Jared Kushner, designados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la misión de presentar una propuesta oficial orientada a poner fin a la crisis.

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Además, la medida se alinea de manera estratégica con la visita paralela que los representantes estadounidenses realizan a la ciudad de Moscú, Rusia.

En declaraciones previas, el mandatario estadounidense subrayó que la labor de sus enviados se enmarca en sus esfuerzos por resolver diplomáticamente los conflictos armados a nivel global. Trump ha destacado que este movimiento busca sentar las bases para una eventual mesa de diálogo entre todas las partes involucradas.

No es la primera vez que sucede

Por su parte, el Kremlin ha recordado que en ocasiones anteriores se han declarado ceses al fuego temporales que terminaron siendo vulnerados en el terreno. Como antecedente, las autoridades rusas mencionaron la tregua acordada en mayo pasado con motivo del Día de la Victoria, la cual, según reportes del Ministerio de Defensa de Rusia, registró miles de violaciones en el frente de batalla.

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Más allá de la pausa temporal de las hostilidades, el líder ruso insistió en la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai que el objetivo principal de Moscú no es “congelar” el conflicto actual. Putin ha reiterado que Rusia busca lograr una solución duradera que asegure una “paz amplia y absoluta” en el continente europeo.

Moscú ha reiterado su disposición al diálogo abierto con la Casa Blanca, dejando claro que existen canales de comunicación activos a nivel diplomático y de inteligencia. Con este paso, el Gobierno ruso ratificó su apertura para evaluar las iniciativas planteadas por los enviados internacionales en búsqueda de una salida al conflicto.