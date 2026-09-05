Honduras recibirá nuevas placas vehiculares en noviembre: regalo de Navidad adelantado

El Gobierno avanza en la implementación del nuevo sistema que tendrán las nuevas placas vehiculares en Honduras llegarán en noviembre, según se ha confirmado finalmente, mismas que vienen con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y modernizar el control del parque automotor en el país.

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Modernización en Honduras

Vigilancia de la Presidencia

En una sesión técnica celebrada en Casa de Gobierno, el presidente Nasry Asfura dio seguimiento a esta iniciativa estratégica destinada a dotar a las autoridades de un mayor control tecnológico sobre las vías nacionales.

El proyecto involucra a instituciones clave como el Instituto de la Propiedad (IP), la Secretaría de Defensa, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), la Policía Militar, la Administración Aduanera y el Sistema 911.

Además, cuenta con el respaldo de la empresa alemana Tönnjes, firma encargada de proveer la tecnología que impulsa este proceso de modernización.

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Según el secretario ejecutivo del IP, Luis Torres, en octubre llegarán al país los primeros equipos móviles tipo handheld acompañados de sus jornadas de capacitación.

Posteriormente, en el mes de noviembre, se recibirán las herramientas para los puntos de control fijos y se dará inicio oficial a la entrega de las primeras placas vehiculares, las cuales serán fabricadas en territorio nacional.

Modernización en Honduras

Por su parte, la representación de la empresa Tönnjes ha detallado que el nuevo sistema incorporará tecnología de Identificación por Radiofrecuencia (RFID) tanto en las matrículas como en las calcomanías de alta seguridad.

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Este mecanismo permitirá prevenir falsificaciones y garantizará un procesamiento digital inequívoco, seguro y transparente al momento de identificar cada automóvil.

El plan contempla inicialmente la instalación de 40 puntos de control a lo largo del territorio nacional, con miras a ampliar la cobertura en el futuro. La inversión estatal supera los 56 millones de dólares y proyecta la producción de 2.9 millones de placas hacia diciembre de 2030, consolidando un esfuerzo integral de seguridad.