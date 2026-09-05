Más de 40 años después nadie explica del todo qué hace la mayor base militar estadounidense de Centroamérica en pleno corazón de Honduras

Desde hace décadas, la pista de Soto Cano —también llamada Palmerola— late como un corazón de hormigón en el valle de Comayagua. Allí, entre montañas y cosechas, se mezcla lo visible y lo que no se dice. Nadie termina de explicar del todo por qué una presencia militar tan grande sigue ahí, tan al centro del mapa, tan al borde de todas las historias que importan en Centroamérica.

Un enclave con historia compartida

La base actual tomó forma en los años ochenta, cuando la Guerra Fría empapaba la región. Desde 1983 opera la Joint Task Force-Bravo, un comando de Estados Unidos que se instaló para entrenamientos, logística y apoyo a operaciones regionales. Con el tiempo, la infraestructura creció: hangares, helicópteros, barracas y una torre que vigila el calor ondulante de la pista.

En el terreno conviven la Fuerza Aérea Hondureña y el contingente estadounidense. Esa doble condición —nacional y extranjera— alimenta una ambigüedad persistente. “Estamos para colaborar”, repiten portavoces, mientras evitan detallar qué se hace exactamente cada día y con qué alcance.

La versión oficial

La narrativa formal es clara y, a la vez, elástica. Según comunicados de SOUTHCOM, la misión es de “cooperación, asistencia y respuesta ante desastres”, además de esfuerzos contra el narcotráfico y ejercicios de interoperabilidad. En papeles y conferencias surge una lista de tareas que suena razonable, humanitaria y útil.

Respuesta rápida a huracanes , inundaciones y terremotos .

, inundaciones y . Ejercicios médicos móviles en comunidades rurales.

rurales. Apoyo aéreo a interdicción de drogas en rutas del Caribe .

en rutas del . Entrenamientos conjuntos con fuerzas locales.

locales. Coordinación logística para misiones regionales.

“Es una presencia para salvar vidas”, se subraya. Y nadie olvida que, durante el huracán Mitch, los helicópteros salían desde aquí como libélulas gigantes a rescatar gente y tender puentes de emergencia.

Zonas grises y silencios

Fuera del micrófono, la opacidad pesa. La base se describe como temporal, con rotaciones de personal que no fijan “presencia permanente”, pero cuatro décadas se sienten, en efecto, como permanencia. Los acuerdos de estatus protegen al personal, las cifras de equipos son discretas, y los vuelos no siempre se anuncian con claridad.

En 2009, la crisis política hondureña dejó preguntas colgando. La pista de Palmerola entró en la discusión pública, y aunque Washington negó injerencia, la sombra de la duda persistió. Años después, el aeropuerto civil adyacente —inaugurado en 2021— añadió otra capa: lo comercial conviviendo con lo militar, en una cercanía que normaliza lo extraño.

Lo que se ve y lo que no

Lo visible son los Black Hawk que despegan al amanecer, el emblema de la 1-228th Aviation en fuselajes de oliva, y convoyes discretos por la carretera a Comayagua. También los operativos médicos que montan toldos, atienden dentaduras y reparten medicinas en escuelas de bloque.

Lo invisible —o menos obvio— son las redes de sensores, la coordinación con centros de inteligencia regionales y la lectura de rutas aéreas que conectan selva, costa y islas. Analistas de fuentes abiertas hablan de un nodo de logística que permite mover gente y equipos a velocidades poco comunes. ¿Drones? ¿Vigilancia electrónica? La respuesta oficial es parca: “cumplimos con la ley y con nuestros socios”.

Economía, comunidad y poder

En los alrededores, la economía se ha acomodado al vaivén de la base: alquileres en dólares, restaurantes con menús dobles, talleres que arreglan camionetas con piezas de importación. “Da empleo, pero también sube los precios”, dice un comerciante que prefiere no dar su nombre. Entre agradecimiento y resquemor, la convivencia se mantiene, práctica y silenciosa.

Para el Estado hondureño, el arreglo rinde beneficios tácticos: entrenamiento, equipo, capacidad de rescate. Para Estados Unidos, es un asidero geopolítico en una región atravesada por migración, crimen organizado, crisis climática y la creciente competencia de potencias externas. En ese tablero, un aeródromo central es una llave que abre muchas puertas.

La pregunta que no se va

Cuarenta años después, la pregunta sigue sin respuesta redonda. La base es puente y es muralla; es excusa humanitaria y es ventaja estratégica. Su función cambia con las tormentas, las agendas y los vientos de Washington. Lo que ayer fue contrainsurgencia, hoy viste chaleco de emergencias y mañana podría ser ciberdefensa o patrullaje con tecnologías más silenciosas.

“Estamos aquí para ayudar”, insisten voces del comando. “Estamos aquí porque conviene”, susurran los realistas. Entre una y otra frase se cuela la verdad incómoda: la presencia perdura porque el vacío sería peor para alguien con poder de decisión. Y en ese equilibrio de intereses, Honduras hospeda el mayor enclave militar de Estados Unidos en la región, como quien guarda una llave prestada que nadie se atreve a devolver.