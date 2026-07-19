Un ataque ruso contra Járkov deja al menos tres muertos y veinte heridos

Al menos tres personas han fallecido y unas veinte han resultado heridas tras un ataque ruso con misiles contra una terminal postal ubicada en un suburbio de Járkov, ciudad ucraniana, informó Ole Siniehubov, jefe de la Administración Militar Regional, por medio de Telegram.

«Trágicamente, las víctimas corresponden a tres hombres de 24, 45 y 62 años», comentó Siniehubov al aludir a los fallecidos, añadiendo que tres de los heridos están en estado crítico y que los médicos realizan esfuerzos para salvarles la vida.

Siniehubov añadió que todos los servicios de emergencia operan en modo reforzado.

Desde la noche del sábado, las fuerzas rusas han atacado varias regiones de Ucrania, incluida la zona de Kiev, donde murió al menos una persona por un ataque con misiles.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, los rusos dispararon aproximadamente dos docenas de misiles contra Kiev y sus inmediaciones.

El presidente de Ucrania, Volodimor Zelenski, afirmó en su cuenta de X que durante la noche se habían lanzado más de cuarenta misiles contra Ucrania, la mayor parte dirigidos a Kiev, además de 120 drones de ataque.

«Hasta el momento ha fallecido una persona y 16 han resultado heridas en la región de Kiev. Expreso mi solidaridad a sus familias. Todos los afectados reciben la atención médica necesaria», añadió Zelenski en X.

El ataque dejó daños en numerosos edificios, entre ellos un supermercado.

Un día antes, Ucrania había atacado dos centros logísticos situados en Rusia que, según Zelenski, eran empleados con fines militares, causando al menos ocho muertos.