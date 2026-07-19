FIFA revela los uniformes de Argentina y España para la final del Mundial 2026

Con la clásica camiseta albiceleste, short blanco de titular y medias a tono, la selección argentina saldrá a la cancha este domingo 19 de julio a partir de las 16:00 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium de New York/New Jersey para medirse con España en el encuentro que decidirá al campeón del Mundial 2026.

Después de optar por la vestimenta alterna, dominada por el azul, para enfrentar a Inglaterra en la semifinal que terminó con una victoria heroica por 2-1, Argentina regresa ahora a su uniforme principal para el choque decisivo.

La FIFA dio a conocer el dossier con todas las equipaciones de las selecciones. En particular, la Albiceleste repetirá la combinación de colores que llevó en la final frente a Francia, disputada en el Lusail Stadium el 18 de diciembre de 2022, aquel cotejo que coronó la tercera estrella del escudo. Emiliano Dibu Martínez también volverá a lucir aquel tono en la portería: llevará remera, short y medias verdes.

Este esquema cromático se repetirá por quinta vez en las ocho jornadas del Mundial. Si bien usó la camiseta titular en una sexta ocasión, hubo un leve ajuste: frente a Austria, en la segunda fecha, el conjunto mostró short y medias oscuros. La indumentaria alternativa se empleó en el 3-1 ante Jordania para cerrar la fase de grupos y también en aquel memorable 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales.