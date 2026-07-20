Juan Diego Zelaya zanja la polémica al afirmar que cada regidor puede contratar su personal de apoyo

El alcalde Juan Diego Zelaya confirmó que José Manuel Zelaya, exministro e hijo de Carlos Zelaya, se desempeña como asesor en la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y explicó que su contratación provino de un regidor afín al Partido Libertad y Refundación (Libre).

“Cada regidor tiene la potestad de contratar su personal de apoyo. Nosotros no intervenimos en eso. Zelaya es parte de la regiduría cinco que es parte de Libertad y Refundación”, dice el edil Juan Diego Zelaya.

“Hemos reducido la planilla municipal de L82 millones a L65 millones y desvinculado a 1,600 personas, lo que representa un ahorro de 200 millones de lempiras al año. Esa es la realidad: cada regiduría decide a quién contrata como personal de apoyo. Los regidores de Libre tienen la potestad de contratar a sus asesores, asistentes y demás”, agregó Juan Diego Zelaya.