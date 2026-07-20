Juan Diego Zelaya zanja la polémica al afirmar que cada regidor puede contratar su personal de apoyo

20 de julio de 2026

El alcalde Juan Diego Zelaya confirmó que José Manuel Zelaya, exministro e hijo de Carlos Zelaya, se desempeña como asesor en la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y explicó que su contratación provino de un regidor afín al Partido Libertad y Refundación (Libre).

“Cada regidor tiene la potestad de contratar su personal de apoyo. Nosotros no intervenimos en eso. Zelaya es parte de la regiduría cinco que es parte de Libertad y Refundación”, dice el edil Juan Diego Zelaya.

“Hemos reducido la planilla municipal de L82 millones a L65 millones y desvinculado a 1,600 personas, lo que representa un ahorro de 200 millones de lempiras al año. Esa es la realidad: cada regiduría decide a quién contrata como personal de apoyo. Los regidores de Libre tienen la potestad de contratar a sus asesores, asistentes y demás”, agregó Juan Diego Zelaya.

Edwin Rolando Amaya

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