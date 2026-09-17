UFTF valida la rendición de cuentas de 104 candidatos electos de LIBRE

Tras la divulgación del informe elaborado por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), la comisionada presidenta, Ivonne Lizeth Ardón Andino, subrayó que los 104 candidatos electos del partido Libertad y Refundación (Libre) cumplieron con la entrega de su informe financiero.

“Del conjunto de 104 candidatos elegidos por LIBRE, todos presentaron su informe, y esto resulta relevante porque demuestra que cuando existe responsabilidad y compromiso con el cumplimiento de la normativa, sí es factible rendir cuentas dentro de los plazos y de la forma prevista”, afirmó.