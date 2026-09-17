UFTF valida la rendición de cuentas de 104 candidatos electos de LIBRE

17 de septiembre de 2026

Tras la divulgación del informe elaborado por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), la comisionada presidenta, Ivonne Lizeth Ardón Andino, subrayó que los 104 candidatos electos del partido Libertad y Refundación (Libre) cumplieron con la entrega de su informe financiero.

“Del conjunto de 104 candidatos elegidos por LIBRE, todos presentaron su informe, y esto resulta relevante porque demuestra que cuando existe responsabilidad y compromiso con el cumplimiento de la normativa, sí es factible rendir cuentas dentro de los plazos y de la forma prevista”, afirmó.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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