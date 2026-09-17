Viajar desde Honduras a España: ¿cuánto dinero necesitas para el viaje y la entrada al país?

Si tiene previsto viajar desde Honduras hacia España, uno de los elementos a considerar es el efectivo que puede portar y la suma que deberá demostrar ante las autoridades migratorias al momento de cruzar la frontera.

¿Existe un límite de efectivo?

Se puede entrar en España llevando 10,000 euros o más, o su equivalente en otra divisa, pero a partir de esa cifra surge la obligación de declarar el efectivo ante las autoridades aduaneras.

Las normas de la Unión Europea establecen que la declaración es obligatoria cuando una persona entra o sale del territorio comunitario portando 10,000 euros o más en efectivo o determinados instrumentos de pago. Esto no quiere decir que esté prohibido llevar montos superiores, sino que deben ser declarados.

Las autoridades pueden inspeccionar a los viajeros y sus pertenencias; si no se declara el dinero cuando corresponde, el efectivo puede ser retenido y puede haber sanciones.

¿Cuánto dinero debe demostrar para entrar a España?

Este es otro requisito específico. El Ministerio del Interior de España señala que a los extranjeros podría solicitarse demostrar que cuentan con medios económicos suficientes para cubrir su estancia.

A partir del 1 de enero de 2026, la cantidad mínima es de €121.10 por persona y por día, con un mínimo de €1,098.90 por persona, independientemente de la duración prevista de su estancia en España.

Por ejemplo, para una estancia de:

5 días: €1,098.90 como mínimo.

7 días: €1,098.90 como mínimo.

10 días: €1,211.

15 días: €1,816.50.

30 días: €3,633.

Además, el viajero debe poder acreditar los medios necesarios para regresar a su país de procedencia o continuar hacia su destino, por ejemplo, mediante el correspondiente boleto de transporte.

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¿Cómo puede demostrar que tiene el dinero?

España contempla diversas formas de acreditar los medios económicos. Entre ellas se encuentran el efectivo, cheques certificados, cheques de viaje, cartas de pago o tarjetas de crédito acompañadas de documentación bancaria que permita verificar los fondos disponibles.

Por ello, no necesariamente debe llevar toda la cantidad exigida en efectivo.

Importante para los viajeros hondureños

Llevar 10,000 euros no es el límite máximo permitido para viajar a España. Esa cifra es el umbral a partir del cual debe realizarse la declaración de efectivo al entrar a la Unión Europea.

Además, cumplir con el requisito económico no garantiza por sí solo la entrada a España. Las autoridades también pueden comprobar otros requisitos relacionados con el motivo del viaje, documentación, alojamiento, duración de la estancia y billete de regreso, entre otros.

Por eso, antes de viajar, los hondureños deben revisar todos los requisitos de entrada y llevar consigo la documentación que permita demostrar las condiciones de su viaje.