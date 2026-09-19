Uber enfrenta una demanda de 40 millones de dólares por la muerte de una joven abandonada en una autopista de Estados Unidos

Uber tendrá que abonar 40 millones de dólares a los progenitores de una mujer que perdió la vida tras ser dejada en una autopista del sur de California por un conductor de la plataforma.

El monto fue fijado por el juez jubilado Richard A. Stone, quien ejerció como árbitro en el litigio civil por la muerte de Emily Normandin-Parker, de 23 años.

El 12 de agosto de 2023, Vu Tran, un conductor de Uber, recogió a Normandin-Parker y a su amiga, Luna Moore, en un bar situado en el condado de Orange, una zona limítrofe de Los Ángeles.

Moore comenzó a vomitar dentro del vehículo y Tran se detuvo en una zona de seguridad de la autopista cercana a una salida.

Mientras Moore discutía con Tran sobre el pago de la limpieza del automóvil, Normandin-Parker salió del coche debido a su estado de embriaguez y se internó en la vía, donde fue atropellada mortalmente, según una información citada por CalMatters.

La demanda

Los progenitores de Normandin-Parker y Moore presentaron una demanda contra Tran y contra la compañía Uber, que acordaron dirimir el litigio mediante arbitraje.

Uber argumentó que no tenía responsabilidad debido a que Tran era un contratista independiente, como lo define la Proposición 22 —una medida electoral de California aprobada por los votantes en 2020 que permite a las empresas clasificar a los conductores de aplicaciones como contratistas en lugar de empleados.

Sin embargo, en su decisión, Stone dejó claro que la compañía tenía responsabilidad al igual que Tran.