Rector Odir Fernández denuncia presiones del Gobierno por el transporte gratuito de la UNAH: no nos detendrán

En una declaración pública contundente, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, afirmó con firmeza ante las presuntas presiones y maniobras del Gobierno central para restringir el proyecto de transporte gratuito en la máxima casa de estudios.

“No nos van a frenar; el transporte continuará siendo una realidad para nuestros alumnos”, declaró Fernández con seguridad categórica, asegurando la continuidad de esta iniciativa de carácter socioeconómico.

El rector subrayó el profundo impacto social de la iniciativa, señalando que actualmente más de 20,000 jóvenes universitarios se benefician directamente del servicio, únicamente en la sede de Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, aliviando los gastos diarios de las familias ante el costo de vida.