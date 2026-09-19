España mantiene su columna vertebral mundialista para afrontar el arranque de la UEFA Nations League

18 de septiembre de 2026

La Selección Española de Fútbol se dispone a estrenar de forma oficial la insignia que le acredita como campeona del mundo. El seleccionador Luis de la Fuente dio a conocer la lista de 26 futbolistas convocados para el inicio de la UEFA Nations League 2026/27, manteniendo prácticamente intacto el bloque que llevó al equipo a conquistar la cúspide del fútbol mundial en el reciente Mundial 2026.

Entre los 26 campeones del mundo, apenas cuatro jugadores quedaron fuera de este nuevo listado, lo que demuestra la plena confianza del cuerpo técnico en la columna vertebral ganadora. La Selección de España iniciará una exigente seguidilla de cuatro compromisos a partir de finales de septiembre:
26 de septiembre: vs. Inglaterra
29 de septiembre: vs. Croacia
3 de octubre: vs. Chequia
6 de octubre: vs. Croacia

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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