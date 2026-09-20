Trump veta a CNN, MSNBC y Politico desde la Casa Blanca por noticias falsas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este viernes su decisión de imponer de forma inmediata un veto que impediría a las cadenas CNN y MSNOW, así como al medio digital Politico, la entrada a la Casa Blanca, acusándolos de difundir «noticias falsas» y advirtiendo que podría extender la medida a otros medios de comunicación.

«Los medios de comunicación no deberían poder escribir ni difundir de forma constante ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos», escribió Trump en su red social Truth Social.

Este anuncio representa un nuevo escalón en la ofensiva del mandatario contra la prensa, tras que al inicio de su mandato limitara el acceso de la agencia Associated Press (AP) a ciertos actos en la Casa Blanca por negarse a usar el término «golfo de América» para referirse al Golfo de México.

«Me enorgullece anunciar que, a partir de ahora y con efecto inmediato, prohíba el acceso a la Casa Blanca a la CNN de noticias falsas, a MSNOW (que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a su falta de audiencia y credibilidad) y a Politico (…) como resultado de su constante cobertura de NOTICIAS FALSAS», escribió el mandatario.

Una relación marcada por la tensión con los medios

Trump, sin precisar a qué coberturas se refería, añadió que otros medios de comunicación «van después».

La noticia sorprendió a la sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes trabajaban periodistas de los medios afectados por el veto.

Trump ha mantenido históricamente una relación tensa con la prensa, a la que acusa de mentir de forma recurrente, además de haber insultado públicamente a reporteros y haber presentado demandas millonarias contra medios de comunicación, lo que organizaciones defensoras de la libertad de prensa ven como un intento de censura.