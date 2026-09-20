¡Alerta por lluvias intensas! COPECO eleva a Amarilla la alerta para Las Vegas y Santa Cruz de Yojoa

20 de septiembre de 2026

COPECO anunció una Alerta Amarilla para las comarcas de Las Vegas, Santa Bárbara, y Santa Cruz de Yojoa, Cortés, debido a las lluvias intensas que se están registrando en la zona.

De igual manera, el resto de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés continúa bajo Alerta Verde por un periodo de 72 horas, a partir de las 6:00 de la tarde de este viernes 18 de septiembre. Las autoridades exhortan a la población a estar atenta a los comunicados oficiales y a adoptar las medidas de prevención necesarias.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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