¡Alerta por lluvias intensas! COPECO eleva a Amarilla la alerta para Las Vegas y Santa Cruz de Yojoa

COPECO anunció una Alerta Amarilla para las comarcas de Las Vegas, Santa Bárbara, y Santa Cruz de Yojoa, Cortés, debido a las lluvias intensas que se están registrando en la zona.

De igual manera, el resto de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés continúa bajo Alerta Verde por un periodo de 72 horas, a partir de las 6:00 de la tarde de este viernes 18 de septiembre. Las autoridades exhortan a la población a estar atenta a los comunicados oficiales y a adoptar las medidas de prevención necesarias.