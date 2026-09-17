Trump reitera su promesa de 5.000 dólares en dividendos si los republicanos ganan las elecciones legislativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir este miércoles en una prestación de 5,000 dólares para cada adulto del país si su partido logra conservar la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado en las elecciones de noviembre, una iniciativa que volvió a asociar a los ingresos generados por aranceles.

«Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, emitiré lo que a partir de ahora llamaremos el dividendo Trump: cada adulto en Estados Unidos recibirá 5,000 dólares», afirmó Trump durante un mitin celebrado en Carolina del Norte.

«Y sí podemos hacerlo, mientras que los demócratas no pueden afirmarlo, pues no imponen aranceles», añadió el mandatario, asegurando que Estados Unidos está recaudando una gran cantidad de dinero gracias a su política comercial.

Trump ya había anunciado la semana pasada, durante la convención republicana celebrada en Dallas, que entregaría ese «dividendo Trump» si su partido conserva ambas cámaras del Congreso.

También aseguró que el dinero debería gastarse dentro de Estados Unidos, pero no aclaró cuál sería su fuente de financiamiento ni el mecanismo de distribución.

Controversia por la propuesta

La propuesta ha generado dudas incluso entre legisladores republicanos. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, afirmó que el Congreso tendría un papel en su eventual aprobación, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que el pago necesitaría autorización legislativa.

El coste de entregar 5.000 dólares a cada adulto en Estados Unidos podría superar la cifra de un billón de dólares.

Medios estadounidenses y analistas también han señalado que los ingresos actuales por aranceles no serían suficientes por sí solos para financiar un desembolso de esa magnitud y que Trump ya había planteado anteriormente otros «dividendos» financiados con aranceles que no llegaron a materializarse.