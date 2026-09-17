Inter Miami se impone 2-0 a Cruz Azul con una actuación destacada de Messi y se corona campeón

El Inter Miami CF se llevó la Campeones Cup 2026 al derrotar 2-0 a Cruz Azul, la Máquina Cementera, en la gran final disputada este miércoles en el Nu Stadium de Florida.

El duelo inició con mucha intensidad por parte del club mexicano, pero fue la escuadra estadounidense la que abrió el marcador al minuto 24. Tras una jugada elaborada por la banda derecha, Luis Suárez envió un centro preciso al área y Lionel Messi se elevó para rematar de cabeza y vencer al guardameta Kevin Mier, alcanzando así su gol número 100 con la camiseta de las Garzas.

A pesar de los esfuerzos de Cruz Azul por reaccionar tras el descanso, el conjunto de la MLS terminó de sellar el triunfo en los minutos finales. En el minuto 81, Messi ejecutó con precisión una jugada de balón detenido desde un tiro libre, y Casemiro, el mediocampista brasileño, remató de cabeza con potencia, libre de marca, para certificar el 2-0 definitivo y otorgar un nuevo título internacional a la franquicia floridana.