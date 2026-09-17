SAG confirma plan de siembra de nubes para inducir lluvia y salvar las cosechas

17 de septiembre de 2026

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) confirmó que Honduras se está preparando para activar un programa de estimulación artificial de lluvias, conocido popularmente como “bombardeo de nubes”, ante la escasez de agua que afecta a productores y familias en distintas zonas del país.

El plan gubernamental prevé beneficiar hasta dos millones de hectáreas afectadas por la falta de lluvias, con prioridad para las familias y los productores ubicados en el Corredor Seco, una de las regiones más golpeadas por las condiciones de sequía.

De acuerdo con la SAG, el proyecto contará con el respaldo de técnicos extranjeros y aeronaves especializadas, que se emplearán para llevar a cabo el proceso de estimulación de nubes, según las condiciones atmosféricas que se presenten.

El equipo internacional tiene previsto llegar esta semana a Honduras para realizar las adecuaciones necesarias en las aeronaves e instalar los insumos requeridos para la inyección atmosférica, con la expectativa de contribuir a recuperar las lluvias y reducir las pérdidas en los cultivos.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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