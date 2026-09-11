Trump finaliza la convención republicana con un llamamiento personal para votar en noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, clausuró este jueves la primera convención del Partido Republicano dedicada a la mitad de mandato, lanzando un llamado contundente a sus simpatizantes para que participen en las urnas el 3 de noviembre y, incluso, para que imaginen que él aparece en la papeleta electoral.

«Deben hacerse a la idea de que yo formo parte de la papeleta», afirmó Trump, quien repitió gran parte del discurso que pronunció el miércoles. No obstante, entre risas, reconoció sentirse cansado de la política y comentó que preferiría escuchar música aquella noche.

«Estoy un poco cansado de la política», bromeó, para luego concentrar gran parte de su intervención en reiterar sus ejes de campaña: la frontera, los recortes de impuestos, la seguridad, el costo de los fármacos y la oposición a los demócratas.

El llamado de Trump a votar en noviembre

El presidente pidió a los asistentes que levantaran la mano derecha y juraran que acudirían a las urnas en noviembre, acompañados de familiares y amigos.

El presidente les indicó que podían votar antes del 3 de noviembre y, entre bromas, les advirtió que si no acudían a las urnas «se van al infierno».

La convención de Dallas, celebrada el 9 y 10 de septiembre, es la primera de su tipo en la historia del Partido Republicano y fue concebida para movilizar a sus votantes y candidatos de cara a las elecciones de mitad de mandato.