Francia cambia de postura y retira su apoyo a Infantino para la reelección de la FIFA

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció este jueves (10.09.2026) que no respaldará la candidatura de Gianni Infantino, aspirante a un nuevo mandato como presidente de la FIFA, en las elecciones del 18 de marzo de 2027. La decisión se tomó durante una sesión del comité ejecutivo y fue unánime, afirmó el presidente de la entidad, Philippe Diallo.

“Con mis colegas del comité ejecutivo, consideramos que, en cierto modo, se ha quebrantado la confianza depositada en el presidente de la FIFA, y la forma en que concebimos la gestión del fútbol mundial ya no nos compete”, declaró Diallo. “Evidentemente, nuestro rechazo responde al interés general del fútbol”, añadió.

El dirigente subrayó “la doble legitimidad” de Francia para impulsar esta determinación. “Legitimidad histórica, porque Francia es un país fundador de la FIFA y tiene la legitimidad para intervenir cuando estima que la FIFA y su presidente se desvían en la conducción del fútbol mundial. Y legitimidad deportiva: Francia lleva diez años en el top 3 de la clasificación FIFA”, explicó.