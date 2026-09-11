El Salvador fue el único ejército de América Latina que se quedó en Irak hasta el final y en Washington todavía lo recuerdan

Un país pequeño, con fuerzas modestas, cargó un compromiso que muchos consideraron desmesurado. Durante años, soldados salvadoreños se movieron entre Najaf y Kut, escoltando convoyes, levantando puestos de control y repartiendo ayuda en barrios donde el idioma y la pólvora convivían a diario. En la capital estadounidense, aquel gesto quedó en la memoria como una marca de lealtad que todavía abre puertas.

Un contingente pequeño, un mensaje enorme

El despliegue empezó en 2003, con el “Batallón Cuscatlán”, rotaciones de unos 380 efectivos, y una misión que combinó seguridad con labores cívicas. A lo largo de los años pasaron por Irak unos 2.800 uniformados, el último contingente regresó en 2009, cuando ya casi ningún país latinoamericano permanecía. “No era una cuestión de números, sino de constancia”, se escuchaba en Washington.

Para los planificadores del Pentágono, ver a un socio centroamericano sostener el esfuerzo tras las retiradas de 2004 envió una señal nítida. “Fueron pocos, pero siempre estuvieron”, resume una frase repetida en reuniones de seguridad hemisférica.

De Najaf a Kut: tareas y sacrificios

Los salvadoreños operaron junto a brigadas multinacionales, primero bajo mando español y luego junto a otras unidades aliadas. Custodiaron infraestructuras críticas, protegieron convoyes humanitarios y coordinaron proyectos de reconstrucción en comunidades golpeadas por la guerra.

El costo no fue menor. Hubo bajas en combate, heridos por artefactos explosivos y estrés posbélico al regreso. “Aprendimos a trabajar con poco, a improvisar y a cuidar a la gente”, contaba un oficial al resumir los meses en zona caliente. Ese aprendizaje se volvió doctrina, desde la planeación conjunta hasta los protocolos de evacuación médica.

Por qué se quedaron cuando otros se fueron

Quedarse respondió a un cálculo político y estratégico. Los gobiernos de la época vieron en Irak una inversión de credibilidad con su principal socio bilateral. También fue una apuesta por la profesionalización militar y el acceso a capacitación de alto nivel.

Búsqueda de influencia en Washington , transformando presencia en capital diplomático .

, transformando presencia en capital . Entrenamiento, interoperabilidad y equipos nuevos , difíciles de conseguir por otras vías .

, difíciles de conseguir por otras . Señal a la diáspora y a aliados: “somos un socio que cumple aunque cueste”.

y a aliados: “somos un que cumple aunque cueste”. Consolidación de una cultura de misiones en el exterior y de cooperación regional.

“Las grandes potencias recuerdan a quien aparece cuando la sala se queda vacía”, decía con ironía un asesor legislativo al mirar atrás la fase más dura del conflicto.

Lo que quedó en Washington

Años después, ese expediente sigue vivo. En reuniones con el Departamento de Estado o con comités del Congreso, el caso salvadoreño se cita como ejemplo de “pequeño socio, gran compromiso”. Eso no borra tensiones actuales, pero otorga un crédito de confianza que otros no tienen.

La cooperación en seguridad interna, desde el combate al crimen transnacional hasta el intercambio de inteligencia, se benefició de esa percepción. Programas de entrenamiento, ejercicios combinados y asistencia técnica encontraron menos fricción política porque la pista de confianza ya estaba tendida. “En política exterior, la memoria es una moneda que no devalúa rápido”, repiten diplomáticos con experiencia.

Huella en casa

La experiencia cambió a las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Oficiales ganaron horas de vuelo, comandantes practicaron interoperabilidad y unidades completas adoptaron estándares logísticos más exigentes. Parte de ese bagaje se trasladó luego a misiones de paz de la ONU y a operaciones de asistencia en desastres.

No todo fueron ganancias. El regreso trajo debates sobre atención a veteranos, transparencia en la adquisición de equipos y la necesidad de blindar los derechos humanos en despliegues externos. Pero el saldo estratégico, a ojos de sus aliados, fue el de una institución más capaz y un Estado con voz ligeramente más pesada de lo que su tamaño sugeriría.

Lo que dice del presente

El caso ilustra cómo un país pequeño puede jugar en ligas grandes si elige bien sus apuestas. No se trata de estar en todas, sino de estar en la adecuada, el tiempo suficiente y con disciplina operativa. “La coherencia es la forma más barata de comprar reputación”, suena a máxima de manual pero en este episodio se volvió realidad.

En la capital estadounidense, cuando se discuten compromisos de socios hemisféricos, siempre aparece un recordatorio: hubo un contingente que no abandonó, que operó con bajo perfil y que mantuvo la línea hasta cerrar su misión. Esa nota al pie sigue valiendo invitaciones, facilitando conversaciones difíciles y otorgando márgenes de maniobra que otros, con más recursos, a veces envidian. Porque, al final, en política exterior, la memoria de quién se quedó cuando el resto se fue es un activo que dura años.