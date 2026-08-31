Trump anunció que empleará petróleo venezolano para llenar las reservas estratégicas de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que empleará el petróleo obtenido a través del reciente acuerdo con Venezuela para reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo de su país, a la que acusó al expresidente Joe Biden de haber “vaciado prácticamente”.

“Una de las cosas que voy a hacer con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales que, por culpa del dormilón Joe Biden, han quedado prácticamente vacías. El proceso de ‘llenado’ comenzará muy pronto, y es un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos. ¡Gracias!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Un acuerdo que otorga a EEUU el control de más de una quinta parte del crudo venezolano

El mensaje llega un día después de que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaran un acuerdo que le da a Washington una participación en las vastas reservas petroleras venezolanas, calificado por el propio Trump como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. Según trascendió, Estados Unidos y un operador privado no identificado en Venezuela conformaron una nueva compañía con derechos sobre yacimientos petroleros aún no explotados por un plazo de 100 años, que involucra el desarrollo de 17 campos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles y que podría atraer inversiones por 100.000 millones de dólares, con más de 209.000 millones de dólares en impuestos para Caracas.

El acuerdo, negociado —según Trump— por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le otorga a Estados Unidos el 55% de la producción efectiva de la nueva compañía, entre participación accionaria y derecho a comprar petróleo a precio de costo. Ese crudo se destinaría, según un funcionario estadounidense no autorizado a hablar públicamente sobre el tema, tanto a la reserva estratégica como a las fuerzas armadas de Estados Unidos —el mismo destino que Trump confirmó este domingo en su mensaje—.