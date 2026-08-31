Periodista de HCH regaló sus zapatos a un humilde campesino de San Antonio de Flores

31 de agosto de 2026

Don Jacobo Pavón es uno de tantos agricultores de San Antonio de Flores que no pudo sembrar granos básicos por la sequía y la falta de recursos económicos. “Ya la cosecha se terminó”, dijo el hombre de la tercera edad quien lamenta la falta de apoyo de las autoridades.

Con sus ropas desgastadas el hombre de la tercera edad conmovió a nuestro periodista Luis Anariba, quien sin dudarlo le regaló sus zapatos. Don Jacobo anduvo por un año y medio con unos zapatos hechos pedazos. “Si estuviéramos en verano andaría chuña”, mencionó el agricultor.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Irán acusa a Estados Unidos de ataques contra la isla Larak, según autoridades.