Michael Douglas recibirá una condecoración este lunes por situar Roatán en el mapa mundial, otorgada por el CN

El Congreso Nacional de Honduras otorgará este lunes una condecoración a Michael Douglas, famoso actor de Hollywood, en reconocimiento a su estrecha relación con Roatán, Islas de la Bahía y a la labor de divulgación internacional que ha realizado para promover ese destino turístico.

La ceremonia está prevista para las 4:00 de la tarde, de acuerdo con la agenda legislativa, aprovechando la visita que el reconocido actor tiene prevista realizar a Honduras.

Douglas recibirá la Gran Cruz con Placa de Oro y Pergamino Especial, distinción aprobada mediante un decreto del Poder Legislativo.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó que el actor visita Roatán con frecuencia y ha contribuido a proyectar los atractivos turísticos de la isla ante visitantes de distintas partes del mundo.

Según Zambrano, la condecoración busca reconocer tanto el lazo de Douglas con la isla como la promoción internacional que ha llevado a cabo de este destino turístico hondureño.