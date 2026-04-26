Trump agradece al Servicio Secreto por la rápida actuación tras tiroteo en la cena de corresponsales

El presidente Donald Trump expresó su agradecimiento a los cuerpos de seguridad tras la evacuación de emergencia ocurrida durante la cena anual de la White House Correspondents’ Association en Washington, D.C..

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario calificó la jornada como “una noche memorable” y destacó la rápida reacción del United States Secret Service y del resto de las fuerzas del orden. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden realizaron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que “el espectáculo continúe”, añadió.

De acuerdo con reportes internacionales, Trump y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados minutos después de iniciado el evento, tras escucharse detonaciones cerca del lugar. Testigos relataron que asistentes y periodistas buscaron resguardo mientras equipos tácticos ingresaban al área donde poco antes se encontraba el presidente.

La Casa Blanca confirmó que tanto Trump como Melania resultaron ilesos. En tanto, el Servicio Secreto informó sobre la detención del sospechoso. Durante la operación, helicópteros sobrevolaron la zona y agentes acordonaron el hotel para asegurar el perímetro. Posteriormente, el presidente y la primera dama fueron trasladados a la Casa Blanca, mientras que el vicepresidente JD Vance y otros miembros del gabinete también fueron evacuados por seguridad.