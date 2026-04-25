La UEFA impone sanción a Gianluca Prestianni tras el encontronazo con Vinícius Júnior

25 de abril de 2026

A casi dos meses del episodio controvertido entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la eliminatoria entre Benfica y Real Madrid por la UEFA Champions League, la UEFA impuso una sanción de seis partidos al joven delantero argentino por una posible conducta discriminatoria.

En el comunicado oficial, emitido por el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, la organización solicitó a la FIFA ampliar el castigo a nivel mundial y en todas las competiciones oficiales, incluyendo la próxima Copa del Mundo.

“Suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) encuentros oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que de otro modo sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica). La suspensión por tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión”, menciona el comunicado.

Edwin Rolando Amaya

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