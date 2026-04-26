Entre los autopostulados Eduardo Fuentes, Germán Leitzelar y Mario Portillo, buscan cargos en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral

Sigue avanzando la oleada de autopostulantes hacia el Congreso Nacional con miras a ocupar plazas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Desde las primeras horas de la mañana, numerosos profesionales se presentaron para entregar su documentación, con la intención de integrarse a estos organismos fundamentales del sistema democrático del país. Este trámite forma parte del proceso de escogencia de nuevas autoridades encargadas de garantizar la transparencia y la legalidad en los venideros procesos electorales.