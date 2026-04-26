Entre los autopostulados Eduardo Fuentes, Germán Leitzelar y Mario Portillo, buscan cargos en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral

26 de abril de 2026

Sigue avanzando la oleada de autopostulantes hacia el Congreso Nacional con miras a ocupar plazas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Desde las primeras horas de la mañana, numerosos profesionales se presentaron para entregar su documentación, con la intención de integrarse a estos organismos fundamentales del sistema democrático del país. Este trámite forma parte del proceso de escogencia de nuevas autoridades encargadas de garantizar la transparencia y la legalidad en los venideros procesos electorales.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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