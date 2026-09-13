Tras la expiración del decreto del Congreso Nacional, los consejeros del CNE seguirán en sus cargos

Hoy expiró el decreto aprobado por el Congreso Nacional que amplió de forma temporal las funciones de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, los funcionarios seguirán ejerciendo sus cargos mientras el Legislativo busca lograr nuevos consensos para definir las sustituciones en propiedad.

La diputada e integrante de la Comisión Electoral, Merary Díaz, explicó que el decreto establece que los consejeros permanecerán en funciones mientras no se apruebe una nueva reforma o ampliación que modifique la disposición vigente.

“Efectivamente, hoy, día 11, vencía el decreto que aprobamos en el Congreso Nacional; sin embargo, el propio texto establece que, hasta que no exista otra reforma o ampliación, ellos siguen en sus cargos”, señaló Díaz.

La legisladora indicó que en el Congreso Nacional se analiza la posibilidad de aprobar una nueva ampliación, aunque también se mantienen las conversaciones para alcanzar acuerdos que permitan realizar los nombramientos pendientes, particularmente la vacante correspondiente al partido Libertad y Refundación (Libre).

El decreto fue aprobado con el respaldo de 93 diputados, con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones de los organismos electorales ante la falta de consensos para realizar nuevas designaciones en propiedad.

Como parte de las designaciones temporales, Aitxa Gabriela Zelaya y Eduardo Enrique Fuentes sustituyeron, por licencia, a Ana Paola Hall y Cossette López en el CNE. Asimismo, Arístides Mejía ocupó la vacante de Miriam Barahona en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

En el CNE, Carlos Enrique Cardona asumió como sustituto tras la salida de Marlon Ochoa.

Según la parlamentaria queda claro que los consejeros que asumieron temporalmente continúan en funciones mientras el Congreso Nacional intenta alcanzar los acuerdos políticos necesarios para realizar las nuevas elecciones y designaciones en propiedad