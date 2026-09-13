Comienzan los desfiles patrios: niños de diversas escuelas llenan las calles de Honduras con alegría y orgullo

Con un patriotismo evidente, alegría contagiosa y una notable dosis de energía, pequeños alumnos de diversas instituciones educativas iniciaron los desfiles patrióticos en Honduras. Los niños y jóvenes adornaron las calles con sus uniformes coloridos y sus exhibiciones cívicas.

Al compás de las bandas de guerra y respaldados por docentes y familiares, los alumnos tomaron parte en esta jornada dedicada a conmemorar la independencia nacional. El ambiente se llenó de música, colores y el entusiasmo de los participantes.

Las actividades forman parte de las festividades patrias que se llevan a cabo en diversos puntos del país, donde las nuevas generaciones rinden homenaje a Honduras con orgullo y un espíritu cívico.