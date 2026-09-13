Comienzan los desfiles patrios: niños de diversas escuelas llenan las calles de Honduras con alegría y orgullo

13 de septiembre de 2026

Con un patriotismo evidente, alegría contagiosa y una notable dosis de energía, pequeños alumnos de diversas instituciones educativas iniciaron los desfiles patrióticos en Honduras. Los niños y jóvenes adornaron las calles con sus uniformes coloridos y sus exhibiciones cívicas.

Al compás de las bandas de guerra y respaldados por docentes y familiares, los alumnos tomaron parte en esta jornada dedicada a conmemorar la independencia nacional. El ambiente se llenó de música, colores y el entusiasmo de los participantes.

Las actividades forman parte de las festividades patrias que se llevan a cabo en diversos puntos del país, donde las nuevas generaciones rinden homenaje a Honduras con orgullo y un espíritu cívico.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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