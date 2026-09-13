El buque escuela de la armada española tiene casi 100 años y sigue cruzando el Atlántico cada año hasta los puertos de América

Visto desde el muelle, el casco brilla y los mástiles cantan con el viento. En cubierta, jóvenes guardiamarinas atan cabos con manos aún temblorosas, mientras veteranos marineros corrigen, enseñan y sonríen. Cada invierno, la estela vuelve a dibujarse hacia occidente, como si el océano recordara sus pasos y los celebrara.

No es solo un barco, es una escuela flotante y, a la vez, un símbolo. Lleva casi un siglo levantando velas, cruzando aguas profundas, buscando en el horizonte aprendizajes que no caben en un aula. “En esta casa de madera y acero, el mar es el maestro más exigente”, dice un bosun con sal en la voz.

Un linaje forjado en acero y viento

Nació en los años veinte, cuando el mundo aún soñaba con grandes veleros y la técnica se atrevía a unir tradición y modernidad. Es un bergantín-goleta de cuatro palos, con casco de acero y alma de velas infinitas. Su silueta fina corta la mar con una elegancia que no entiende de modas.

Desde su primera singladura, ha sido embajada azul de un país que mira al mar para entenderse a sí mismo. En su proa viaja la memoria de navegantes, y en su popa, la promesa de nuevos rumbos. Cada varada en dique renueva su cuerpo, pero el espíritu permanece.

La travesía como aula

Aquí se aprende con nudos, con cartas náuticas, con cielos limpios y con guardias de madrugada. La bitácora huele a tiza salada y a café obstinado. “La brújula te ubica, pero el carácter te orienta”, repite un oficial entre oleadas.

Los cadetes manejan jarcias, izan velas, miden alturas con sextante, y anotan en el cuaderno lo que el viento susurra y lo que la mar ordena. La rotación de guardias inventa un reloj sin agujas, donde la noche se aprende a la luz de una luna que parece siempre nueva.

Puertos que saben a bienvenida

Al otro lado del océano, la estela se convierte en abrazo. Los puertos de América abren sus dársenas como si regresara un viejo amigo. Las bandas tocan, las banderas conversan y las cubiertas se llenan de acentos distintos. “Cada escala es una lección de hospitalidad”, confiesa un guardiamarina con los ojos aún asombrados.

San Juan, Veracruz, La Habana, Cartagena de Indias, Montevideo, Buenos Aires, Río de Janeiro, y puertos de la costa este de Estados Unidos.

En cada ciudad hay memorias, hay historias de migración, hay calles que suenan a guitarra y trozos de idioma que se reconocen sin presentación. El barco cruza la mar, pero también teje hilos invisibles de cultura viva.

Rituales que atan generaciones

La vida a bordo tiene música, ritmos de cuarto de guardia, toques de corneta, arriado de pabellón al caer el sol. Hay bautismo de Neptuno cuando la línea del Ecuador queda atrás y juramentos que huelen a breo y a tradición marinera. “En la maniobra, nadie es isla”, asegura el contramaestre, “y el silencio es un orden que se escucha”.

Esos ritos forman un lenguaje que sobrevivirá a los años. En la liturgia de cabos y velas, los jóvenes hallan una ética: ser exactos, ser firmes, ser solidarios cuando la ola viene grande.

Entre sextantes y satélites

Conviven el GPS y el sextante, el radar y el ojo entrenado. La meteorología es digital, pero también se lee en las nubes y en el rizo de la ola. El motor acompaña con discreción, porque el protagonismo lo tienen las velas, energía limpia que convierte el viento en camino.

En cada campaña se prueban hábitos sostenibles: menos plásticos, mejor gestión del agua, respeto por la fauna que escolta la proa. La tecnología ayuda, pero la destreza sigue siendo humana, hecha de práctica y memoria compartida.

Mantenimiento: artesanía a escala de océano

Un buque así no se conserva solo. Se lija, se calafatea, se barniza con paciencia de relojero. Las cubiertas se cuidan como si fueran templos, y cada tornillo tiene una historia. La revisión constante es el precio de una juventud prolongada, un pacto entre el acero y el salitre que nunca deja de morder.

Quien pisa su tallercito de a bordo entiende la palabra oficio: manos que aprenden del error, que afinan cada polea, que escuchan un crujido y ya saben qué ajustar.

Diplomacia con olor a sal

Cuando entra en un puerto, no atraca solo un barco: llega una idea de España hecha de mar, idioma y respeto. Recepciones sobrias, visitas guiadas, encuentros con comunidades que sienten lazos invisibles pero firmes. Cartas náuticas y cartas de amistad, firmadas con la tinta del oleaje.

Su presencia es un soft power que no necesita altavoces. La cortesía naval se traduce en confianza, y la juventud a bordo contagia una esperanza que no cabe en un discurso.

La noche cae y la jarcia susurra otra vez. En la toldilla, alguien mira el norte y encuentra la Estrella Polar como quien saluda a un pariente. Hay barcos que se oxidan y hay barcos que se cuentan; este se cuenta a sí mismo cada año, cuando el Atlántico se abre en dos y el viento escribe la lección en una pizarra de espuma. Porque en sus velas caben la memoria y el porvenir, y en su estela viaja, todavía, la ganas de aprender.