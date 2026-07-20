Tras la celebración del Mundial, España reporta dos fallecidos, doce detenidos y ochenta heridos

La velada de júbilo por la victoria de España en la final del Mundial de fútbol dejó dos personas fallecidas, más de ochenta heridos y al menos doce detenidos a lo largo y ancho del territorio nacional.

En Madrid capital se efectuaron siete arrestos en las primeras horas de este lunes, cinco por delitos de odio tras una pelea en un bar, otro por desórdenes públicos y atentado a la autoridad en la plaza de Cibeles, y el último por desobediencia grave en la Puerta del Sol, según informó la Delegación del Gobierno en Madrid.

Además, los servicios sanitarios de la capital han trasladado a un total de 36 heridos a los hospitales de la ciudad.

Paralelamente, los Mossos d’Esquadra han detenido en Barcelona a tres individuos por diversos robos cometidos durante la noche y los servicios de emergencia han atendido a 29 personas, 24 leves y 5 de mayor gravedad.

En la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, un menor de 13 años falleció y otro se encuentra en estado grave, con una fractura en una pierna e ingresado en el hospital de Salamanca, tras colapsar la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, hiriendo a un tercer menor, que ya ha sido dado de alta.

Además, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de la muerte de un joven de unos 20 años en una plaza de la localidad toledana de Sonseca, que comenzó a sufrir convulsiones mientras veía el partido.

Asimismo, otro chico de 19 años fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Toledo tras sufrir una agresión con arma blanca en Seseña.

Incidentes en Berriozar y Bilbao

En Pamplona se investiga una agresión sufrida por un grupo de militares que, mientras veían el partido en un bar de Berriozar, fueron atacados por un grupo de encapuchados que empuñaron barras y porras extensibles, dejando un total de seis heridos, tres de ellos militares.