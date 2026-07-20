Irán afirma estar a minutos de acoger a tropas de EE. UU. ante una eventual operación terrestre

Irán afirmó este lunes que dentro de sus fronteras existen individuos que están midiendo cada minuto para recibir a las tropas de Estados Unidos en caso de una posible acción terrestre destinada a apoderarse de la isla estratégica de Jark, la cual ha sido insinuada en repetidas ocasiones por el titular de la Casa Blanca, Donald Trump, en las últimas semanas.

«Incluso en esas zonas hay individuos, y no son pocos, que esperan con paciencia el momento de recibir a esas fuerzas», declaró Baqaei durante una rueda de prensa, portavoz del Ministerio iraní de Exteriores.

«Podrán ver las repercusiones», afirmó el diplomático al responder a una pregunta sobre las declaraciones y amenzas de Trump respecto a una posible ocupación de la isla de Jark, ubicada a unos 25 kilómetros de la costa iraní y desde donde Irán exporta el 90 % de su petróleo.

Escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos

Las declaraciones de Baqaei llegan en un contexto de intensificación militar entre Irán y Estados Unidos y ante las repetidas amenazas de Washington de lanzar una incursión terrestre para hacerse con Jark.

El martes anterior, Trump comentó a la cadena Fox News que podría ejecutar una intervención terrestre en Jark: «Si conseguimos debilitar sus capacidades lo suficiente y penetrar en lo más profundo de su entramado, lo haría».

Washington ya ha llevado a cabo varios bombardeos contra la isla de Jark desde que comenzaron las hostilidades el 28 de febrero pasado.

La fricción entre Irán y Estados Unidos volvió a subir a partir del 11 de julio, con nuevas tandas de ataques estadounidenses sobre territorio iraní y contramedidas de Teherán contra objetivos estadounidenses en diversos países de Oriente Medio, que se mantuvieron esta madrugada por novena jornada consecutiva.