Equipo de HCH y sus familias viven una jornada inolvidable en la final del Mundial 2026: España vs Argentina

Las instalaciones de HCH se transformaron en un espacio de encuentro para que los trabajadores y sus seres cercanos vivieran la gran final de la Copa Mundial 2026, disputada entre España y Argentina. En un marco cargado de emoción, júbilo, convivencia y gozo, personas de todas las edades vivieron cada instante del esperado duelo, fortaleciendo los lazos de camaradería y la cohesión entre familias.

Las instalaciones de HCH se transformaron en un espacio de encuentro para que los trabajadores y sus seres cercanos vivieran la gran final de la Copa Mundial 2026, disputada entre España y Argentina. En un marco cargado de emoción, júbilo, convivencia y gozo, personas de todas las edades vivieron cada instante del esperado duelo, fortaleciendo los lazos de camaradería y la cohesión entre familias.