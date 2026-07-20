Equipo de HCH y sus familias viven una jornada inolvidable en la final del Mundial 2026: España vs Argentina

20 de julio de 2026

Las instalaciones de HCH se transformaron en un espacio de encuentro para que los trabajadores y sus seres cercanos vivieran la gran final de la Copa Mundial 2026, disputada entre España y Argentina. En un marco cargado de emoción, júbilo, convivencia y gozo, personas de todas las edades vivieron cada instante del esperado duelo, fortaleciendo los lazos de camaradería y la cohesión entre familias.

Las instalaciones de HCH se transformaron en un espacio de encuentro para que los trabajadores y sus seres cercanos vivieran la gran final de la Copa Mundial 2026, disputada entre España y Argentina. En un marco cargado de emoción, júbilo, convivencia y gozo, personas de todas las edades vivieron cada instante del esperado duelo, fortaleciendo los lazos de camaradería y la cohesión entre familias.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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