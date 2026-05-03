Tomás Zambrano: Libre destituyó a funcionarios por presunto abuso de autoridad

3 de mayo de 2026

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, enfatizó la escasa probabilidad de que las vacantes en el CNE y en el TJE sean otorgadas a personas afines al partido Libertad y Refundación (Libre).

“Destituimos a los funcionarios de Libre por abuso de poder y por acatar las directrices de Mel. Se propone entregar ese puesto a la sociedad civil para garantizar la neutralidad y evitar boicots en el próximo proceso, o, en su defecto, volver a cederlo a Libre sin condiciones para que estemos expuestos a amenazas en el próximo proceso electoral”, afirmó el titular del Legislativo.

Edwin Rolando Amaya

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