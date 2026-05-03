Génesis Verde dice sí, acepto en una boda de cuento en Guatemala

Génesis Verde capturó todas las miradas al ser la protagonista de una boda deslumbrante en Guatemala, en la que el romance, la sofisticación y las emociones se exhibieron con intensidad.

Con un vestido blanco y rodeada por un escenario repleto de flores, Génesis avanzó hacia el altar con nervios visibles, aunque su corazón latía lleno de fe. La misma creadora de contenido confesó que estaba experimentando los nervios habituales de este día tan importante, pero dejó claro que lo que predominaba era una profunda gratitud: “Estoy nerviosa, pero agradecida con Dios por este gran paso en mi vida”.

El instante más ansiado llegó sin demoras: ante sus invitados, la pareja selló su amor con un beso lleno de pasión que desató aplausos y suspiros, dejando claro que su historia llegó para quedarse para siempre.

Las imágenes de la unión ya se han convertido en tema de conversación en las redes sociales, con seguidores que no han dejado de reaccionar, destacando la belleza de la novia y lo especial del instante.

Entre llantos, sonrisas y un gran cariño, Génesis Verde dejó oficialmente la soltería y dio inicio a su camino hacia el “felices para siempre”.