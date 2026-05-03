Este sábado 2 de mayo, varias zonas del país estarán sin electricidad

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que en distintos sectores de Honduras el 2 de mayo habrá interrupciones del servicio eléctrico debido a cortes programados.

Según indicó la entidad, los cortes están previstos para varios municipios ubicados en las regiones central y norte del país.

Entre los municipios que perderán la energía se cuentan Potrerillos, Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés, situados en Cortés.

En un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, estas serán las zonas sin suministro este sábado debido a cortes programados por la ENEE:

Potrerillos, Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés:

Las Marías, El Achiotal, Granja Avícola San Isidro, Buenos Aires, El Paraíso, Potrerillitos, Molcasa, Caracol, La Barca, Plantel Hidalgo, Sosoa, Empacadora Cadeca, Molcasa, Yojoa, Oropéndolas, Las Flores, Generadora Yojoa Hidroyojoa (HYO), La Concepción, El Olvido, Las Lomitas, Balín, Empacadora 2000, Montecillos, Panacam, San Isidro, Zoológico Joya Grande, Casitas, Las Delicias, La Victoria, La Ceibita, Granjas Avícolas de Cadeca, Agua Amarilla, Bambú, Aquafinca, Aquafish, Granjas Avícolas de Yojoa, parte de Borbotón, Pinolapa, El Ciprés, Bijagual, Olvido, Canchías, El Bijagual, colonia Grisbur, colonia Hábitat para la Humanidad, Granjas Avícolas del Bijagual, El Cantil, La Cañada, Los Mangos, La Estribana, Granjas Avícolas de aldea Las Casitas, Granjas Avícolas Bambú I y II, Conagri.

Potrerillos:

Potrerillos Centro, municipalidad de Potrerillos, barrio El Pedregal, Cabañas, Suyapa, Barahona, San Miguel, Morazán, Las Flores, San José, Morelos, Brisas del Sur, Buena Vista, El Tule, Rancho La Rosita, restaurante y hacienda Valdespin, Nueva Garroba, aldea Sabana de Juárez, aldea San Miguel, Lomas de Manacal, bombas de agua de Potrerillos, campamento de la presa El Tornillito Sermaco, antena de Tigo, barrio Suyapa, aldea La Venta, motel La Cama de Piedra, colonia Infop, barrio Lempira, barrio San Pablo I, II y III etapa, barrio El Pedregal, colonia Callejas Maradiaga, barrio Buena Vista, barrio Brisas del Paraíso, barrio López Moreno, Incal (Potrerillos), barrio Cruz Roja, El Triunfo, Corte de Culebra.