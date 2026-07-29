Tom Holland admite que algunas de sus películas no han estado a la altura

El actor británico Tom Holland habló sobre los tropiezos que ha enfrentado durante las giras de promoción de sus filmes y admitió que no siempre es sencillo responder preguntas sobre proyectos a los que no les guarda la misma conexión o entusiasmo.

En una conversación para el podcast Dish, conducido por Nick Grimshaw y Angela Hartnett, el intérprete explicó que las campañas de prensa pueden convertirse en un verdadero reto para los actores, especialmente cuando deben convencer al público de asistir a una película en la que no siempre creen plenamente.

Holland aseguró que promocionar un proyecto del que se siente orgulloso resulta mucho más natural:

“Cuando promocionas películas de las que estás muy orgulloso, resulta muy fácil. Porque cuando te preguntan por qué la gente debería ir a verla, no le mientes a nadie”, expresó.

Sin embargo, el actor también reveló que ha vivido momentos incómodos cuando tuvo que hablar de cintas que no despertaban la misma emoción en él.

“He pasado por experiencias en las que alguien me pregunta: ‘¿Por qué deberías ver esta película?’ Y, en el fondo, piensas: ‘No deberías verla, porque de verdad no vale la pena’”, comentó entre risas.

A pesar de esas vivencias, Holland afirmó que hoy atraviesa una etapa positiva en su trayectoria, describiendo sus próximos estrenos como “una especie de vuelta de honor” y destacando el orgullo que siente por sus recientes trabajos.

“Lo he disfrutado muchísimo. Estoy muy orgulloso de ambas películas”, afirmó el actor, quien actualmente promociona dos grandes producciones: “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan, y “Spider-Man: Brand New Day”, proyectos que llegarán a las salas con apenas unas semanas de diferencia.

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