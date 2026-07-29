La audiencia inicial para la exdirectora del INAMI continúa el 11 de agosto – Resumen Judicial

Un magistrado especializado en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción fijó para el 11 de agosto la reanudación de la audiencia preliminar contra Ninfa Suyapa Flores, exdirectora del Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores (INAMI), y tres exfuncionarios más.

Los acusados enfrentan cargos por presuntas irregularidades en la contratación de parientes dentro de la institución. Además, la Sala Segunda ha fijado entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre la repetición del juicio oral y público contra Óscar Kilgore, exalcalde de San Pedro Sula, acusado de enriquecimiento ilícito tras la anulación de la absolución que se le otorgó en 2018.