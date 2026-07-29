La audiencia inicial para la exdirectora del INAMI continúa el 11 de agosto – Resumen Judicial

29 de julio de 2026

Un magistrado especializado en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción fijó para el 11 de agosto la reanudación de la audiencia preliminar contra Ninfa Suyapa Flores, exdirectora del Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores (INAMI), y tres exfuncionarios más.

Los acusados enfrentan cargos por presuntas irregularidades en la contratación de parientes dentro de la institución. Además, la Sala Segunda ha fijado entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre la repetición del juicio oral y público contra Óscar Kilgore, exalcalde de San Pedro Sula, acusado de enriquecimiento ilícito tras la anulación de la absolución que se le otorgó en 2018.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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