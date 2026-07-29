FIFA inicia expediente contra la Albiceleste por la bandera de las Malvinas y los incidentes en el Mundial

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a raíz de varias presuntas faltas ocurridas durante la Copa del Mundo United 2026.

Lo esencial que debes saber: Controversia por Las Malvinas

Los implicados

Controversia por Las Malvinas

El expediente disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se enfoca en la exhibición de una pancarta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” por parte de la plantilla trasandina tras vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales, hecho que la FIFA califica como una manifestación de índole no deportiva prohibida por sus reglamentos oficiales.

El organismo internacional sostiene que el uso de certámenes deportivos de escala global para expresar consignas políticas contraviene de forma explícita el Código Disciplinario.

La acción en el terreno de juego, encabezada por varios jugadores tras recibir la enseña desde las gradas, provocó una queja formal que impulsó a las autoridades de la FIFA a investigar si existió una violación reiterada de las normas de neutralidad que rigen el torneo.

A ello se suma el episodio de la pancarta, y la AFA enfrenta cargos por la conducta global de la delegación y de los aficionados durante la competencia.

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El informe disciplinario incluye señalamientos por demoras en el inicio de los partidos, incumplimiento de los protocolos de seguridad de la organización, cánticos y gestos de carácter discriminatorio registrados en las tribunas, así como el lanzamiento de objetos hacia el terreno de juego durante múltiples encuentros.

La investigación también apunta de forma individual a integrantes clave del seleccionado nacional por los altercados ocurridos tras la conclusión de la final del Mundial frente a España.

Los implicados

Los jugadores Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, junto al asistente técnico Roberto Ayala, quedaron bajo revisión por conductas antideportivas y agresiones físicas. Del lado del conjunto español, el centrocampista Pablo Martín Páez Gavira “Gavi” también figura entre los involucrados en las actuaciones del organismo por su participación en la trifulca.

Entre las figuras más comprometidas del expediente destacan Paredes y Molina, a quienes se les imputan cargos por agresión conforme al Artículo 14 del Código Disciplinario.

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Este apartado prevé sanciones mínimas de tres encuentros de suspensión o periodos de inhabilitación por actos de violencia en el terreno, lo que podría traducirse en sanciones deportivas severas para ambos futbolistas de cara a los próximos compromisos oficiales de la Albiceleste.

Una vez notificado el proceso, la FIFA concedió un plazo legal para que la AFA y los involucrados presenten sus descargos y argumentos de defensa.

Tras la revisión de las pruebas aportadas por el procurador disciplinario y las respuestas de los imputados, la Comisión Disciplinaria emitirá una resolución definitiva que establezca si corresponde imponer multas a la federación o sanciones de suspensión para los jugadores.