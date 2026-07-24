Todo quedó al descubierto: las posibles razones de la ruptura entre Milagro Flores y Supremo

¡La historia continúa! La conductora hondureña Milagro Flores y el influencer Supremo volvieron a acaparar la atención en las redes tras protagonizar una conversación intensa desde una ventanilla en TikTok, donde ambos hablaron sin filtros sobre los motivos que llevaron a la ruptura de su relación.

Durante el directo, Supremo afirmó que uno de los conflictos centrales era su sensación de limitación para crear contenido, ya que, según su versión, le era imposible colaborar con otras creadoras, lo que lo hacía sentir la libertad que buscaba para desarrollar su trayectoria en las redes sociales.

Por su parte, Milagro Flores explicó su versión y comentó que decidió publicar un comunicado anunciando el fin de la relación porque quería sentirse escuchada y compartir su verdad. La presentadora también afirmó que enfrentó episodios de muchos celos por parte del influencer y recordó que solo habló del tema una vez durante una transmisión en vivo para cerrar ese capítulo de su vida.

La reconocida presentadora dejó claro que su intención nunca fue alimentar más polémicas, sino expresar cómo vivió la situación y seguir adelante con nuevos proyectos personales y profesionales.

Como era de esperarse, el intercambio de declaraciones dividió opiniones entre los seguidores de ambos, aunque miles de internautas manifestaron su respaldo a Milagro Flores, destacando su sinceridad y deseándole éxito en esta nueva etapa de su vida.

¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que tiene la razón en esta historia que sigue dando de qué hablar en Honduras?